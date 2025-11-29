Testimonio de sargento vinculado a choque en La Romana apunta a un disparo accidental del raso

Los agentes bajo investigación fueron identificados como el raso Óscar Cruz Jiménez, de 25 años, y el sargento Yordan Encarnación Encarnación, de 30, por la muerte de un joven. ( FUENTE EXTERNA )

El sargento de la Policía Nacional Yordan Encarnación Encarnación, uno de los señalados como responsable de un incidente en el que un ciudadano resultó herido en Villa Pereyra, La Romana, afirmó que escuchó a su compañero, el raso Óscar Jiménez Cruz, decir: "Se me salió un tiro" segundos después del impacto entre la motocicleta policial en que patrullaban y otra conducida por el joven herido.

La información está detalla dentro de un expediente del caso al que Diario Libre tuvo acceso.

Encarnación declaró que el incidente ocurrió la tarde del sábado 22 de noviembre de 2025, mientras realizaban labores de patrullaje en el cuadrante del Ensanche La Hoz. Él conducía la moto policial, marca Honda, mientras que Jiménez viajaba como copiloto.

El choque y la detonación

El sargento explicó que, alrededor de las 3:00 p.m., al llegar a la intersección de la calle Sexta, la motocicleta policial chocó de frente con una Nipponia Brio 110. Ambos agentes cayeron al pavimento y, segundos después, se escuchó el disparo.

Dijo que tenía la espalda hacia su compañero cuando oyó la detonación y vio al joven tendido en el suelo.

Aseguró que no observó a Jiménez manipular el arma tras la caída, aunque reconoció que el raso "acostumbraba a andar con un tiro en la recámara". Indicó también que el arma estaba colocada en una piernera en el muslo derecho.

Encarnación pidió apoyo por la radio, tras lo cual una unidad del corredor Quisqueya llegó al lugar y trasladó al herido a la Clínica Coral junto al raso Jiménez y otros agentes.

Video muestra el momento del disparo

El sargento señaló que solo al ver un video del incidente pudo notar cómo ocurrió el disparo.

Según su testimonio, las imágenes muestran a Jiménez intentando sujetar al motorista tras la caída, instante en que se produce el tiro que hiere al joven.

Investigación del Ministerio Público

El fiscal Josué D. Cedeño entrevistó a Encarnación el 24 de noviembre en el Palacio de la Policía Nacional de La Romana, como parte de la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el raso Óscar Jiménez Cruz, alegando que no ofrece garantías para someterse al proceso. La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

Calificación jurídica

La Fiscalía atribuye al imputado violaciones a los artículos:

295 (homicidio)

304, párrafo II (homicidio culposo)

Artículo 2 (tentativa de homicidio)

La solicitud de coerción está sustentada en el artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal.

Estado de salud de la víctima

El joven identificado como Gabriel Armando de la Cruz Montas presenta:

Herida de arma de fuego en el tórax posterior izquierdo sin salida

Lesión medular

Neumotórax derecho

Post laminectomía de T3 a T6

Según informó su hermano en una citación oficial, permanece en cuidados intensivos y no puede mover su cuerpo de la columna hacia abajo.