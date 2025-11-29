Mayor cargamento del 2025 en Baní entra al "Top 10" de las incautaciones de droga

Agentes de la DNCD y custodian los 1,497 paquetes de cocaína incautados en un operativo frente a las costas de Baní, considerado uno de los mayores decomisos de la historia reciente del país. ( FUENTE EXTERNA )

El reciente decomiso de 1,497 paquetes de cocaína —equivalentes a más de 1.5 toneladas (1,559 kilogramos de cocaína), según las autoridades— realizado en las costas del municipio Baní, en la provincia Peravia, entra ahora al "top 10" de los mayores alijos de drogas en la historia reciente de República Dominicana.

El operativo, ejecutado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada, la Fuerza Aérea y coordinado por el Ministerio Público, forma parte del refuerzo de vigilancia marítima apoyada por organismos internacionales.

La embarcación, de unos 40 pies de eslora, fue intervenida a varias millas al Sur de Punta Salinas tras más de 12 horas de persecución aérea, marítima y terrestre. En la acción fueron arrestados dos dominicanos y un colombiano.

Con este golpe, Baní vuelve a posicionarse como uno de los puntos más vulnerables al tráfico internacional de estupefacientes , una ruta de entrada para cargamentos procedentes del Caribe sur y Suramérica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-28-at-121710-pm-1-ec555c40.jpeg Decomiso de 1,497 paquetes de cocaína —equivalentes a más de 1.5 toneladas— realizado en las costas del municipio Baní, en la provincia Peravia. (FUENTE EXTERNA)

Investigación abierta

Los tres detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, mientras la DNCD confirmó que se mantiene activa la persecución de otros posibles implicados en la red.

Los paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar su composición y peso exacto.

Junio 2025: 1.3 en San Pedro

Previo a este decomiso, el mayor que se había registrado fue de más de 1.3 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de la provincia San Pedro de Macorís. Más tarde, las autoridades dominicanas habían confirmado el hallazgo de otros 60 paquetes adicionales, aumentando el total a 1,420 paquetes de droga.

# Año Lugar Cantidad incautada 1 2024 Caucedo 9,588 kg (9.5 t) 2 2006 Caucedo 2,582 kg (2.5 t) 3 2023 Caucedo 2,271 kg (2.2 t) 4 2013 Playa Mía, Ocoa 1,860 kg (1.8 t) 5 2017 Bahía de Ocoa 1,841 kg (1.8 t) 6 s/f Puerto de Haina 1,782 kg (1.7 t) 7 2021 Costa de Baní 1,613 kg (1.6 t) 8 2025 Baní, Peravia 1,497 kg (1.5 t) 9 2025 San Pedro de Macorís 1,420 kg (1.4 t) 10 2004 Caso Quirino 1,387 kg (1.3 t) 11 2022 Caucedo 1,200 kg (1.2 t)

Mayores decomisos

El mayor decomiso hasta la fecha ocurrió en 2024, cuando se confiscaron 9,588 kilos de cocaína (9.5 toneladas) en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica. Este caso representa el récord absoluto en la historia de la DNCD.

En el año 2006, en el mismo puerto, las autoridades encontraron 2,582 kilos (2.5 toneladas), lo que posiciona ese hallazgo como el segundo más grande registrado en el país. Años después, en marzo de 2023, se interceptaron 2,271 kilos (2.2 toneladas) en un contenedor con guineos destinado a Holanda, igualmente en Caucedo.

Otro importante decomiso ocurrió en enero de 2013, cuando se confiscaron 1,860 kilos (1.8 toneladas) en Playa Mía, provincia San Jose de Ocoa. Le sigue el decomiso de 1,841 kilos (también 1.8 toneladas) en febrero de 2017, en la Bahía de Ocoa, en una operación marítima.

Sin fecha específica disponible, se reportó la interceptación de 1,782 kilos (1.7 toneladas) en el Puerto de Haina, constituyendo el mayor alijo jamás decomisado en esa terminal. Mientras que en abril de 2021, se incautaron 1,613 kilos (1.6 toneladas) en la costa de Baní, otro punto crítico para el tráfico por mar.

En diciembre de 2004, uno de los casos más sonados fue el de 1,387 kilos (1.3 toneladas), relacionados con el convicto Quirino Ernesto Paulino Castillo, militar y narcotraficante extraditado a los Estados Unidos.

En los años más recientes, en enero de 2022, se decomisaron 1,200 kilos (1.2 toneladas) en el Puerto Multimodal Caucedo, y en diciembre de 2020, otros 1,186 kilos (1.1 toneladas) también en esa terminal.

En octubre de 2021, las autoridades interceptaron 1,015 kilos (1.0 toneladas) de droga en el Puerto Multimodal Caucedo, reafirmando el papel protagónico de este punto como epicentro del trasiego internacional de estupefacientes.

Decomisos desde 2020

El actual caso de Baní, que figura con 1.5 toneladas como uno de los mayores decomisos del año, se suma al creciente patrón de grandes operaciones antinarcóticos realizadas en los últimos años.

Este marca el sexto decomiso mayor de más de una tonelada realizado entre 2020 y 2025. Un comportamiento refleja no solo un aumento en el volumen de droga que transita por territorio dominicano, sino también una mayor capacidad de interdicción por parte de las autoridades, especialmente en puntos críticos del tráfico marítimo, como las costas del sur y los principales puertos.