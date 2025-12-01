×
La Romana
La Romana

Matan joven durante supuesto atraco en La Romana

El joven habría sido atacado a tiros por dos encapuchados que intentaron robarle sus pertenencias mientras caminaba por la vía

Matan joven durante supuesto atraco en La Romana
Casquillos de bala. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Un joven perdió la vida tras resultar baleado durante un hecho ocurrido el fin de semana en la calle Pedro A. Lluberes, en la provincia La Romana.

La víctima fue identificada como Luis Ángel Eusebio Alcequiez, de 28 años, oriundo del municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, quien fue trasladado de emergencia a la Clínica Canela, donde llegó sin signos vitales.

  • De manera preliminar, se informó que el joven caminaba por la referida vía cuando dos hombres encapuchados presuntamente le dispararon en un intento de despojarlo de unas prendas.
Autoridades investigan el hecho

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el caso para determinar las circunstancias reales del suceso y establecer si se trató de un asalto u otro tipo de hecho violento.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en la provincia San Pedro de Macorís para los procedimientos correspondientes.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.