Muere adolescente de 17 años tras accidente de motocicleta en La Altagracia
El joven transitaba sin casco protector y fue impactado por una camioneta Ford F 4x4
Un menor de 17 años murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, luego de sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Punta Cana, en distrito de Verón Punta Cana, Higüey, provincia La Altagracia.
El fallecido fue identificado como C D. R. R. , quien murió a consecuencia de los golpes recibidos mientras conducía una motocicleta de datos aún no establecidos.
El joven transitaba sin casco protector al momento del impacto con un vehículo.
Junto a él viajaba como acompañante Mery Altagracia Hernández Valdez, también sin casco, quien resultó lesionada y fue trasladada al hospital de la zona, donde posteriormente se certificó la muerte del menor.
La motocicleta fue impactada por una camioneta Ford F 4x4, color negro, conducida por Christopher Emmanuel Sierra Domínguez, quien fue identificado en la escena y se encuentra detenido para fines de investigación.
El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente que cobró la vida del adolescente.