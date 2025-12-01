Un video que circula en las redes sociales muestra a la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, fallecida el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar en Santiago, expresando un mensaje sobre igualdad y amor propio.

En la grabación, realizada durante una de sus clases en la escuela de modelaje que cursaba paralelamente a sus estudios, la menor expone con seguridad y ternura.

"Cada niña es diferente, pero cada diferencia es un amor propio. Somos diferentes a todas las niñas... somos igualitas como somos, somos bellas como somos y somos divas. No necesitamos compararnos con otras personas porque tal como somos, somos preciosas, bellas y hermosas porque Dios nos creó así. Espero que ese día sea el más feliz y el más hermoso de ustedes, porque se merecen alegría en toda su vida", externó.

La madre de la estudiante fallecida, Lovelie Joseph Raphael, considera que su hija pudo haber estado atravesando por una situación emocional previa que influyó en la forma en que se expresó en ese momento.

Relata que Stephora vivió un episodio de discriminación en el instituto Leonardo Da Vinci de Santiago, donde estudiaba.

Lovelie Joseph Raphael contó que ese evento la llevó al centro educativo a quejarse.

Un caso sin respuestas a más de 15 días

Stephora murió supuestamente ahogada durante una excursión para estudiantes sobresalientes del colegio Leonardo Da Vinci en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de Santiago.

A más de dos semanas del hecho, las autoridades no han ofrecido ni siquiera un informe preliminar, lo que ha generado inquietud y denuncias de un supuesto retraso por motivos de "racismo".

Procuradora ordena reforzar la investigación

Ante la polémica, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se reunió con la familia de la menor y dispuso fortalecer la investigación. La instrucción fue dirigida a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

En un documento de prensa, Reynoso aseguró que se tomarán "las acciones inmediatas necesarias" para esclarecer las circunstancias del hecho y dar una respuesta a la familia.

La madre de la menor acudió al encuentro acompañada de los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz, así como de dos representantes de su país.