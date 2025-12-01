Cuatro heridos de bala, incluidos dos menores, durante un "teteo" en Santiago Oeste

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas de bala durante un teteo registrado la madrugada de este lunes en Santiago Oeste. ( FUENTE EXTERNA. )

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas de bala durante una fiesta callejera de las denominadas "teteo" registrado la madrugada de este lunes en la calle Primera del sector La Pulga, en Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste.

Los lesionados fueron identificados como Chantal Castro, José Luis Ventura Bonifacio y dos adolescentes de entre 15 y 17 años, cuyos nombres se omiten por asuntos legales.

Según el informe preliminar, varias personas aún sin identificar llegaron al lugar a bordo de tres motocicletas y, sin mediar palabras, dispararon contra quienes participaban en la fiesta callejera, provocando las heridas que presentan las víctimas. Tras el ataque, los agresores abandonaron la escena a velocidad.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones del caso. Hasta el momento, varias personas han sido detenidas para fines de investigación. Las autoridades buscan esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque que ha dejado a la comunidad en estado de alerta.