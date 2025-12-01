Dirigente comunitaria de El Talado es asesinada por su pareja; autoridades investigan el hecho

Yesi, dirigente comunitaria en El Talado, asesinada en El Talado. ( FUENTE EXTERNA )

La madrugada de este lunes, una dirigente comunitaria de la sección El Talado, en el distrito municipal Chirino, fue asesinada de un disparo presuntamente por su pareja sentimental, en un hecho que es investigado por la Policía Nacional y la Fiscalía de Monte Plata.

La víctima, identificada como Yesi, recibió el disparo dentro de su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada, según los primeros reportes. Tras cometer el hecho, el agresor emprendió la huida y permanece prófugo.

Las autoridades informaron que levantaron evidencias en la escena y continúan tomando declaraciones a familiares y residentes del lugar, con el objetivo de esclarecer la secuencia de los hechos. Tanto la Policía como la Fiscalía mantienen activa la localización del presunto responsable.

La comunidad de El Talado expresó profundo pesar por la muerte de Yesi, quien era ampliamente reconocida por su liderazgo social y su participación constante en proyectos comunitarios del distrito municipal Chirino.

Piden justicia

La joven formaba parte del Consejo de Desarrollo de El Talado, desde donde impulsaba iniciativas orientadas al bienestar de los residentes. El hecho de sangre ha causado indignación entre las organizaciones sociales que trabajaban con ella.

El cuerpo de la dirigente comunitaria fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes. Familiares y comunitarios esperan que el caso avance con rapidez y que el agresor sea apresado para responder por la muerte de la joven.