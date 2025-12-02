Camión aplasta vehículo: deja dos heridos de gravedad en la Autovía del Este

Estado en el que quedó uno de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito ocurrido en la Autovía del Este en San Pedro de Macorís.

Dos personas resultaron gravemente heridas la noche de ayer lunes en un accidente de tránsito registrado en la Autovía del Este, frente al ingenio Colón, en San Pedro de Macorís.

Los lesionados fueron identificados como Sandy Richardson, de 24 años, quien presentó múltiples traumas de consideración y fue trasladado de emergencia a la sala de trauma shock de un centro de salud. La segunda herida es Arleny Bravo, de 21 años.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando un camión tipo trompo impactó y pasó por encima del vehículo Hyundai Sonata N20, color gris, en el que se desplazaban las víctimas.

Más vehículos afectados

En el hecho también estuvieron involucrados otros cuatro vehículos, los cuales resultaron con daños materiales, sin que se reportaran más personas lesionadas.

Al lugar acudieron unidades de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, la Cruz Roja Dominicana, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes trabajaron en las labores de asistencia, gestión del tránsito y aseguramiento de la zona.