Claman justicia por muerte de estudiante de 14 años tras riña en Santiago Oeste

Familiares aseguran que en la muerte del estudiante Noelvy Jeremías Cabrera Rubiera participaron otros adolescentes ( FUENTE EXTERNA )

Familiares del estudiante Noelvy Jeremías Cabrera Rubiera, de 14 años, exigieron justicia por su muerte, ocurrida el pasado viernes a causa de varias estocadas al salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, ubicado en el sector Parada Siete, Ingenio Abajo, en el distrito municipal Santiago Oeste.

Según sus parientes, el agresor, otro menor de 14 años, cuyo nombre se omite por ley, no actuó solo.

Aseguran que otros estudiantes participaron en el hecho, presuntamente facilitándole el arma homicida, por lo que piden que también sean procesados.

Asimismo, denunciaron que, aunque el plantel cuenta con cámaras de seguridad, desde la dirección del centro les informaron que no estaban funcionando por falta de electricidad al momento del ataque.

José Ariel Cabrera, padre de la víctima, afirmó que su hijo tenía todo un futuro por delante.

Señaló que su sueño era ingresar a la academia militar.

Wendy Rubiera, madre del adolescente, clamó porque se aplique todo el peso de la ley en contra del responsable.

Origen del conflicto

De acuerdo con testimonios de estudiantes, el incidente se originó por una riña durante un juego de baloncesto en el centro educativo.

Familiares también denunciaron que el homicida es parte de una banda delictiva que opera en el plantel. Señalan que la pandilla es conocida como "Los 18".

El menor acusado de perpetrar la agresión fue detenido, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer el caso.

Se espera que el homicida sea presentado en las próximas horas ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago para que le sean conocidas medidas de coerción.

