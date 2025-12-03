Hallan cadáver de joven desaparecido en Santiago

Yoel Infante Castro habia sido reportado como desaparecido a finales de noviembre ( FUENTE EXTERNA )

Fue encontrado ayer martes, en avanzado estado de descomposición, el cadáver de Yoel Infante Castro, de 18 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 24 de noviembre.

El cuerpo del joven fue localizado debajo de un puente en la comunidad Los Cocos de Jacagua, en Santiago.

Infante Castro, quien residía en el sector La Noriega, al sur de la ciudad, había salido de su vivienda acompañado de un hermano y varios amigos.

La desaparición ocurrió después de que su pariente resultara herido en un accidente en la avenida Circunvalación Norte, tramo Tamboril, cuando era trasladado en una motocicleta hacia un centro de salud.

De acuerdo a allegados, Yoel los seguía en otro motor, pero perdió contacto con el grupo y no volvió a ser visto.

Días más tarde, su motocicleta fue encontrada en las cercanías del Jardín Botánico de Santiago, un punto distante del lugar donde ocurrió el accidente, lo que generó interrogantes sobre su paradero y las circunstancias de su desaparición.

Aunque el cuerpo fue levantado por las autoridades, hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre las posibles causas del fallecimiento.

Investigan caso

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa de la muerte.

El Ministerio Público y la Policía Nacional investigan el caso.