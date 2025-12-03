Fallece dirigente choferil mientras era entrevistado en un canal de televisión en Santiago

El dirigente choferil Mario Ureña murió este miércoles tras sufrir un infarto mientras participaba como invitado en el programa Café, transmitido por Super TV 55. ( FUENTE EXTERNA. )

El dirigente choferil Mario Ureña murió este miércoles tras sufrir un infarto mientras participaba como invitado en el programa Café, transmitido por Super TV 55.

Ureña, secretario general de la Ruta SO, se desplomó durante la conversación con los panelistas. Fue asistido de inmediato, pero luego se confirmó su fallecimiento.

Representantes de Conatra y de la propia Ruta SO atribuyen la muerte del dirigente al "estrés y la presión" relacionados con los conflictos que rodean la operación de la ruta en Santiago Oeste.

Julián Núñez, dirigente de Conatra, afirmó que la SO cuenta con autorización de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, aunque, según dijo, continúan impidiéndole operar.

Reacciones y acciones del gremio choferil

Santiago Rodríguez, vocero de Conatra en el Cibao, sostuvo que la incertidumbre y los enfrentamientos constantes afectaron de forma severa la salud de Ureña. "La presión de la alcaldía, la Policía y los dirigentes de otras rutas que se oponen a la operación de la SO lo estaban consumiendo. No pudo más", expresó.

Los representantes del gremio aseguran que los choferes de la Ruta SO enfrentan agresiones frecuentes de opositores, quienes supuestamente atacan a los conductores y dañan sus unidades.

Conatra adelantó que continuará los procesos judiciales pendientes para buscar que se valide de manera definitiva la operación de la ruta en Santiago Oeste, acción que, dijeron, se hará en memoria de Mario Ureña.