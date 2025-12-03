"Justicia para Samira": Indignación en Los Alcarrizos por muerte de joven madre tras un asalto

Belky González y Yirandy de los Santos, la madre y la hermana de la víctima Samira González, piden justicia para este caso. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El bullicio habitual del barrio Las Mercedes en Los Alcarrizos intenta retoma su ritmo, pero un silencio apesadumbrado permanece en la casa donde hoy se llora la ausencia de Samira González, de 29 años. Tanto la familia como los vecinos y todos los que conocieron a la joven repiten una palabra: "justicia".

Samira, madre de dos niños y una mujer muy querida en su comunidad, perdió la vida el pasado martes tras 17 días luchando en una unidad de cuidados intensivos, luego de resultar herida proyectil durante un asalto ocurrido la noche del 16 de noviembre en el barrio Guachupita de Los Alcarrizos.

"Mi hija era una muchacha buena... Queremos justicia"

Belky González, madre de la víctima, recuerda entre lágrimas que Samira, a quien en familia llamaban Estrella, "nunca tenía problemas con nadie".

"Ella era de su casa, de su trabajo y de sus hijos. Todo el mundo la quería", afirma mientras narra cómo ocurrieron los hechos.

"Estaban en una parrillada, tranquilos. Un compartir sano. Ahí llegaron cuatro atracadores en un motor y le arrancaron las cadenas de oro a unos muchachos", explicó la madre.

Cuando los delincuentes intentaron huir, tomaron una calle sin salida y tuvieron que devolverse.

Narra que la zona estaba concurrida con decenas de personas y en ese momento, uno de los presentes lanzó una piedra que impactó a uno de los atracadores. Al caer al suelo, el hombre respondió abriendo fuego.

"Entonces cuando el atracador se cayó, de una vez desde el piso, desde la tierra, tiró como 7 u 8 tiros. La hija mía estaba lamentablemente cerca del atracador cuando cayó. Y a otro joven también se le pegaron dos tiros, pero en una pierna. Ese está herido", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-10336-pm-877e8514.jpeg Familiares deSamira González muestra la fotografía de la joven. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Según relata, Samira, quien laboraba como contadora para una empresa privada ubicada en La Cuaba, había salido ese día a compartir con una compañera de trabajo y un grupo de amigos.

Una madre trabajadora que deja dos hijos

La joven trabajaba en una empresa privada, donde realizaba labores de contabilidad y se desempeñaba como supervisora.

Su familia destaca que era una mujer dedicada a sus hijos, una niña de 12 años y un niño de 10, quienes ahora quedarán bajo la protección compartida de su padre y su abuela.

"Ella salía a compartir, pero no siempre. Cuando la llamaban y le invitaban sus amigas. Ese día estaban en la calle. Tenían un carro con música ahí, un compartir sano ahí.", dice su madre.

"Justicia por mi hermana"

Yirandy de los Santos, hermana de Samira, alzó la voz entre la conmoción.

"Nosotros queremos justicia por mi hermana. Queremos que Dicrim haga su trabajo y atrape a esos delincuentes. Justicia es lo que pedimos", declaró.

Hasta el momento, la familia dijo que desde la policía local se la había informado que uno de los implicados habría sido detenido y que las autoridades buscan a los otros tres.

Un llamado urgente

La familia de la joven insistió en que este caso no puede quedar impune y reiteró su llamado a las autoridades para acelerar las investigaciones y capturar a todos los responsables del crimen.