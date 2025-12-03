×
Pico Duarte
Pico Duarte

Francés muere mientras ascendía al pico Duarte

El extranjero fue identificado como Dabilly Daniel, de 72 años

Francés muere mientras ascendía al pico Duarte
El cuerpo del extranjero fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de autopsia.

La Defensa Civil informó que un ciudadano francés falleció este miércoles mientras realizaba la ruta de ascenso hacia el pico Duarte, en la Cordillera Central.

La víctima fue identificada como Dabilly Daniel, de 72 años de edad.

De acuerdo con informes preliminares, el turista sufrió un paro cardíaco en la zona de Manabao, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega.

Complicaciones de salud 

El excursionista se encontraba acompañado de guías cuando presentó complicaciones de salud en el trayecto. 

  • Equipos de la Defensa Civil y otros organismos de socorro acudieron al lugar y procedieron a bajar el cuerpo desde la montaña.

Los restos del extranjero fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de autopsia.

