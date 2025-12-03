Familia de la niña Stephora empieza a recibir evidencias "de forma gradual"

Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció el pasado 14 de noviembre durante una excursión del Instituto Integral Leonardo Da Vinci. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público ha empezado a enviar de forma gradual informaciones relacionadas con la investigación sobre la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció el pasado 14 de noviembre durante una excursión del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, en una piscina de la hacienda Los Caballos en Gurabo, al norte de Santiago.

Miguel Díaz, integrante del equipo legal que representa a la familia, informó que aunque aún no existe un informe definitivo, las autoridades han entregado algunas evidencias vinculadas al proceso.

"No hay un informe definitivo del caso, pero sí han estado fluyendo la entrega de evidencias", declaró el jurista.

Investigación en curso

Díaz explicó que, para no afectar la investigación en curso, por el momento no pueden detallar el contenido de esas pesquisas.

Aseguró que cuando concluyan las diligencias, fijarán una postura conjunta con los familiares sobre las circunstancias en que murió la menor.

El abogado expresó preocupación por las informaciones no oficiales que han circulado en torno al fallecimiento de la estudiante.

Alertó que esas informaciones pueden afectar emocionalmente a los parientes de Stephora.

A la pregunta de si han recibido evidencias que indiquen que se trató de un homicidio voluntario, Díaz afirmó que, hasta el momento, la familia no tiene conocimiento de ninguna prueba que apunte en esa dirección.

Destacó, además que, desde que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, designó a Wilson Camacho y Olga Diná Llaverías para asumir la investigación, el Ministerio Público ha ido remitiendo parte de los levantamientos realizados.

Según Díaz, las autoridades han practicado nuevos levantamientos en el lugar de los hechos, diligencias que, a su juicio, debieron ejecutarse al inicio del proceso.

Stephora Anne-Mircie Joseph habría muerto ahogada durante la excursión escolar organizada por el colegio donde estudiaba.

El Instituto Integral Leonardo Da Vinci emitió un comunicado en el cual expresaba sus condolencias a la familia y dijo que estaba colaborando con las investigaciones. También, que no podía hacer declaraciones para no entorpecer las pesquisas de las autoridades.