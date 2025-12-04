Abogados de la familia de Stephora dicen que no han recibido videos completos del día de la tragedia

Los abogados de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió el 14 de noviembre durante una excursión del colegio Leonardo Da Vinci en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago, denunciaron este jueves que las autoridades solo les han entregado las grabaciones de dos de más de diez cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

En una rueda de prensa, el abogado Shesner Calcaño informó que, tras semanas de insistencia pública, finalmente se inició una investigación formal, luego de que la familia pasara casi tres semanas sin acceso a los medios probatorios ni a los videos del área donde ocurrió el hecho.

Calcaño explicó que, aunque se les entregaron algunos archivos audiovisuales, estos no están completos y presentan características que les obligan a someterlos a una pericia técnica privada para determinar su autenticidad.

"Han pasado casi tres semanas. No sabemos en qué condiciones se resguardaron esos videos ni quién los tuvo en su poder", señaló.

Añadió que requieren el material íntegro antes, durante y después del suceso para determinar responsabilidades.

DVR bajo duda

Otro de los abogados, Miguel Díaz, reveló que existen inconsistencias en las informaciones sobre el paradero del DVR original, que contiene las grabaciones completas.

"En un momento se nos informó que estaba en manos de la Policía; luego, que permaneció en la hacienda; y también se nos dijo que estaba bajo custodia de la fiscal que llevaba el caso", explicó.

Para la defensa, esta "manipulación o falta de claridad" podría comprometer la existencia de videos cruciales.

"No estamos afirmando que los archivos estén editados, pero debemos analizar su autenticidad. Queremos la verdad, no especulación", agregó.

Los abogados indicaron que ya se han reunido con el procurador adjunto de persecución, Wilson Camacho, quien les aseguró que supervisa personalmente los levantamientos en el lugar de los hechos y los interrogatorios.

Sin embargo, cuestionaron por qué la investigación en Santiago no avanzó hasta que el caso generó presión pública.

Interrogatorios y pruebas pendientes

De acuerdo con los abogados, ya les han mostrado algunos interrogatorios realizados a profesoras que estaban presentes durante el hecho, así como el informe preliminar de autopsia que establece muerte por ahogamiento.

Externaron que el área de la hacienda es extensa y que había niños dispersos, por lo que aún faltan entrevistas a responsables de la excursión, personal del lugar y quienes tenían a su cargo la supervisión y cuidado de la menor.

Un punto que los abogados calificaron como "crucial" es aclarar por qué la madre permaneció durante cuatro horas fuera del lugar sin recibir información precisa sobre lo que había ocurrido con su hija.

"A 20 días, la madre no tiene certeza de lo que pasó. No sabe cómo murió su hija ni cuál fue la reacción de quienes debían cuidarla", afirmó Calcaño.

Shesner Calcaño, uno de los representantes legales de la familia, también denunció que, hasta la fecha, el colegio Leonardo Da Vinci no se ha acercado a la madre "para ofrecer siquiera apoyo emocional".

Reclamo de transparencia

Los abogados insisten en que su prioridad es que se entreguen todos los videos en crudo, desde la llegada de los niños hasta la salida del cuerpo, para establecer con rigor el tipo de responsabilidad de cada persona involucrada.

Esperan que no se oculte información sobre cada momento del día que ocurrió la tragedia y que esta madre pueda tener una respuesta a las múltiples interrogantes que le embargan desde aquel fatídico 14 de noviembre en el que perdió a su única hija.