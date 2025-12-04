¿Quién era Mario Ureña? El hombre que falleció durante una entrevista en vivo en Santiago

Mario Ureña, de 51 años, murió el miércoles mientras participaba como invitado en un programa de televisión de Santiago. ( FUENTE EXTERNA. )

Era dirigente del transporte público y fundador de la Ruta Santiago Oeste (SO), afiliada a la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte.

Tenía una trayectoria de veintiocho años en el movimiento sindical. También participó en la creación de las rutas M y DT, donde fue secretario general.

Para su compañero en Conatra, Julián Núñez, Ureña era una figura influyente en el gremio choferil de su zona y un dirigente comprometido con la defensa de los conductores y la autogestión del sistema de transporte en Santiago Oeste. Nelson Santos, otro colega, lo describió como un buen padre y un excelente compañero.

Conflictos y disputas en el transporte público de Santiago Oeste

Como dirigente de la Ruta SO asumió la representación de los choferes y la organización del servicio en esa zona. En los últimos meses enfrentó tensiones con grupos de transporte que rechazan la operación de esa ruta.

La puesta en circulación de la SO ha generado disputas con rutas rivales que cuestionan la autorización, la cobertura y las paradas asignadas.

En medio de ese conflicto, Ureña apareció con frecuencia en los medios defendiendo la legalidad de la ruta.

Impacto en la comunidad y reacciones tras la muerte de Mario Ureña

Sufrió un infarto fulminante mientras era entrevistado en vivo en el programa El Café, del canal Diario 55, donde hablaba sobre la situación del transporte en Santiago Oeste y las operaciones de la Ruta SO. El momento quedó registrado en video durante la transmisión.

Su muerte ha causado consternación en el sector transporte y en distintos ámbitos de la sociedad santiaguera.