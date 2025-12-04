×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mario Ureña
Mario Ureña

¿Quién era Mario Ureña? El hombre que falleció durante una entrevista en vivo en Santiago

Como dirigente de la Ruta SO asumió la representación de los choferes y la organización del servicio en esa zona.

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
¿Quién era Mario Ureña? El hombre que falleció durante una entrevista en vivo en Santiago
Mario Ureña, de 51 años, murió el miércoles mientras participaba como invitado en un programa de televisión de Santiago.

(FUENTE EXTERNA.)

Mario Ureña, de 51 años, murió el miércoles mientras participaba como invitado en un programa de televisión de Santiago.

Era dirigente del transporte público y fundador de la Ruta Santiago Oeste (SO), afiliada a la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte.

Tenía una trayectoria de veintiocho años en el movimiento sindical. También participó en la creación de las rutas M y DT, donde fue secretario general.

Para su compañero en Conatra, Julián Núñez, Ureña era una figura influyente en el gremio choferil de su zona y un dirigente comprometido con la defensa de los conductores y la autogestión del sistema de transporte en Santiago Oeste. Nelson Santos, otro colega, lo describió como un buen padre y un excelente compañero.

RELACIONADAS

Conflictos y disputas en el transporte público de Santiago Oeste

Como dirigente de la Ruta SO asumió la representación de los choferes y la organización del servicio en esa zona. En los últimos meses enfrentó tensiones con grupos de transporte que rechazan la operación de esa ruta.

La puesta en circulación de la SO ha generado disputas con rutas rivales que cuestionan la autorización, la cobertura y las paradas asignadas.

En medio de ese conflicto, Ureña apareció con frecuencia en los medios defendiendo la legalidad de la ruta.

Impacto en la comunidad y reacciones tras la muerte de Mario Ureña

Sufrió un infarto fulminante mientras era entrevistado en vivo en el programa El Café, del canal Diario 55, donde hablaba sobre la situación del transporte en Santiago Oeste y las operaciones de la Ruta SO. El momento quedó registrado en video durante la transmisión.

Su muerte ha causado consternación en el sector transporte y en distintos ámbitos de la sociedad santiaguera.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.