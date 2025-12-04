Se registra incendio en un vertedero improvisado en el sector Los Tres Brazos

Los bomberos de Santo Domingo Este mientras sofocan el incendio en Los Tres Brazos. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este trabajan desde la tarde de este jueves para sofocar un incendio registrado en un vertedero improvisado en el sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Hasta el momento, no se reportan heridos.

La información fue ofrecida por el intendente general del Cuerpo de Bomberos, Roberto Santos Méndez, quien explicó que el siniestro fue reportado a través del sistema 9-1-1, lo que permitió una respuesta inmediata.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/whatsapp-image-2025-12-04-at-70717-pm-e82ed809.jpeg El incendio ha generado una fuerte humareda. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Acciones del Cuerpo de Bomberos en el incendio

"Despachamos dos unidades que llegaron al lugar, pidieron apoyo y enviamos un tanquero y dos unidades más. En total tenemos unas cinco unidades", explicó Santos Méndez.

Indicó que, al llegar a la zona, los bomberos se enfocaron en confinar el incendio para evitar su propagación hacia las viviendas cercanas.

"Gracias a estas acciones, ninguna residencia resultó afectada", agregó.

El siniestro ocurrió en un área que, según el general, ha sido rellenada durante años con basura y una gran cantidad de gomas, lo que provocó la densa humareda que pudo observarse desde distintos puntos del municipio y el Distrito Nacional.

"Una sola goma te genera una humareda que uno entiende que el mundo se está acabando", expresó.

Las brigadas continúan trabajando en las labores de remoción y ahogamiento del material incendiado.

Causas del incendio

Para ello, instalaron una motobomba directamente en el río, debido a que el terreno afectado se encuentra sobre su cauce.

En cuanto a las causas del incendio, Santos Méndez señaló que aún no se han determinado.

"Supuestamente había unos niños en el litoral del río Ozama y se presume que fueron ellos, pero el departamento de investigación se encargará de esclarecerlo", dijo.