×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Muere hombre y otro resulta herido tras ser embestidos por vehículo en Santiago

La víctima fue identificada como Santos Luciano Marte de la Cruz, de 57 años, quien viajaba como pasajero en una motocicleta

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Muere hombre y otro resulta herido tras ser embestidos por vehículo en Santiago
Así quedó el automóvil involucrado en el accidente de tránsito que dejó un muerto y un herido grave en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido ayer jueves luego de ser embestidos por un vehículo cuyo conductor emprendió la huida tras el accidente, ocurrido en la avenida Estrella Sadhalá con Gregorio Luperón, frente al edificio Hache, en Santiago.

La víctima fue identificada como Santos Luciano Marte de la Cruz, de 57 años, quien viajaba como pasajero en una motocicleta.

El motorista, Darlin Daniel Álvarez Gutiérrez, de 32 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

El hecho se registró a las 10:53 de la noche del 4 de diciembre, según el informe remitido por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

RELACIONADAS

 Conductor se da a la fuga

De acuerdo con el reporte, el accidente involucró un automóvil Mazda Demio, color gris, cuyo conductor abandonó la escena sin ofrecer datos.

El vehículo colisionó con la motocicleta tras salir a alta velocidad.

  • Testigos relataron que, minutos antes del impacto, dos conductores protagonizaron una acalorada discusión por un incidente de tránsito. Uno de ellos intentó marcharse acelerando bruscamente, momento en que habría atropellado al motorista que se encontraba detenido por la luz roja del semáforo.
Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.