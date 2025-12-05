Muere hombre y otro resulta herido tras ser embestidos por vehículo en Santiago

Así quedó el automóvil involucrado en el accidente de tránsito que dejó un muerto y un herido grave en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido ayer jueves luego de ser embestidos por un vehículo cuyo conductor emprendió la huida tras el accidente, ocurrido en la avenida Estrella Sadhalá con Gregorio Luperón, frente al edificio Hache, en Santiago.

La víctima fue identificada como Santos Luciano Marte de la Cruz, de 57 años, quien viajaba como pasajero en una motocicleta.

El motorista, Darlin Daniel Álvarez Gutiérrez, de 32 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

El hecho se registró a las 10:53 de la noche del 4 de diciembre, según el informe remitido por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Conductor se da a la fuga

De acuerdo con el reporte, el accidente involucró un automóvil Mazda Demio, color gris, cuyo conductor abandonó la escena sin ofrecer datos.

El vehículo colisionó con la motocicleta tras salir a alta velocidad.

Testigos relataron que, minutos antes del impacto, dos conductores protagonizaron una acalorada discusión por un incidente de tránsito. Uno de ellos intentó marcharse acelerando bruscamente, momento en que habría atropellado al motorista que se encontraba detenido por la luz roja del semáforo.