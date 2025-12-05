Apresan al hombre que grabó video con amenazas contra el presidente Abinader

Imagen del video de la captura del hombre que amenazó a Luis Abinader y su familia.

Las autoridades detuvieron la tarde del viernes al hombre que apareció en un video difundido en redes sociales lanzando amenazas directas contra el presidente Luis Abinader.

El individuo, identificado como Mercedes Rodríguez, alias La Bala, y quien se presenta como exsargento mayor de la Fuerza Aérea, fue localizado horas después de que el material audiovisual se viralizara ampliamente.

Tras su detención, se informó que será trasladado al comando central de la provincia El Seibo, para continuar las investigaciones.

Detalles confirmados sobre la detención y el video

De acuerdo con los organismos de inteligencia, la detención se produjo tras una operación conjunta que involucró a unidades de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), agentes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

En el video de más de dos minutos, Rodríguez afirma poseer un arma de alto calibre y menciona que la habría obtenido a través de un oficial de alto rango. Estas declaraciones encendieron las alertas institucionales y activaron protocolos de seguridad que incluyen análisis de riesgo, rastreo digital y revisión de historial disciplinario, así como cooperación interagencial.

Fuentes militares explicaron que este tipo de incidentes se maneja bajo procedimientos estandarizados para garantizar la seguridad presidencial y para descartar cualquier posible red de apoyo detrás del responsable.

Debido a la amplitud de las amenazas, los organismos castrenses continúan las investigaciones.