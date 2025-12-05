Incendio destruye cinco viviendas en sector de Higüey; no se reportan víctimas

Restos de las viviendas de zinc y madera consumidas por el incendio en el barrio La Encantada, municipio Higüey, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio registrado al madrugada de este viernes dejó reducidas a cenizas cinco viviendas construidas en madera, en un hecho ocurrido en la calle Los Taxistas del barrio La Encantada, en el sector Villa Cerro de Higüey. Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas.

El siniestro fue reportado a las 12:48 p.m. a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.

El Cuerpo de Bomberos de La Altagracia informó que hasta el momento no se han determinado las causas del incendio, mientras las unidades trabajaban en el control del fuego.

Sin perdidas humanas

Aunque no hubo pérdidas humanas, las llamas consumieron totalmente los ajuares de los residentes, incluyendo dos motocicletas, estufas, neveras, camas y otros bienes materiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-13156-pm-1-2b0530dd.jpeg Así quedaron los enseres de las familias afectadas por el fuego. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-13156-pm-8212aa11.jpeg Restos de una nevera y ajuares calcinados tras el incendio que destruyó cinco viviendas. (FUENTE EXTERNA)

En el lugar, las autoridades entrevistaron a cuatro ciudadanos de nacionalidad haitiana que habitaban la vivienda afectada: Antonio Gomene, de 41 años; Marillina Esperanza, de 34; Pierre Ivoze, de 46; y Cherilien Desrosiers, de 38 años, quienes lamentaron la pérdida total de sus pertenencias.