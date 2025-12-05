Alrededor de las 7:10 de la mañana de este viernes se registró un incendio en la cocina del despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, hecho que está siendo investigado por las autoridades.

En la actualidad, el fuerte olor a humo persiste en distintas áreas del edificio, mientras que, desde el exterior, es posible observar ventanales afectados por el calor generado durante el incendio.

Al lugar acudieron las autoridades correspondientes, que, junto al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, lograron sofocar el fuego y asegurar la zona, evitando así que el incidente pasara a mayores.

Investigan el hecho

Aún se desconocen las causas; las autoridades informaron que han iniciado las indagatorias para determinar el origen del siniestro.

Posteriormente, la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que confirmó que el incendio fue "pequeño" y que ningún colaborador resultó afectado.

"En coordinación con las autoridades correspondientes, estaremos realizando una investigación para determinar las causas y ofreceremos información adicional a través de los canales oficiales", indica el comunicado.