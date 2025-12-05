La historia de Maytel, la joven de 18 años que sobrevivió a un intento de asesinato

De acuerdo con los familiares, los hechos ocurrieron mientras la joven se encontraba en su vivienda. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Eran alrededor de las 11:00 de la mañana del 27 de noviembre de este año cuando Maytel P., de 18 años, dormía en la habitación de su vivienda en el sector Nuevo Amanecer, en el municipio Los Alcarrizos.

No imaginaba que minutos después iba a ser despertada a cuchilladas a manos, alegadamente, de su expareja Nando Ramírez Soto, quien, según familiares, llevaba meses negándose a aceptar el fin de la relación.

"Él no se resignaba. Ella terminó con él hace cinco meses, pero él siempre estaba rondando, insistiendo", cuenta su hermana Eugenia García. Luego del intento de asesinato, el hombre se dio a la fuga.

Según Eugenia, ese día Maytel estaba descansando cuando Nando entró a la habitación con un arma blanca. "La primera (estocada) se la dio en el cuello. Cuando ella brincó de la cama, él le dio otra en el brazo y comenzó a tratar de ahorcarla", narra.

La joven logró escapar por la escalera del edificio y llegó hasta la casa de una amiga, quien la trasladó al centro médico.

Actualmente, Maytel continúa ingresada. Aunque había sido dada de alta, tuvo que ser hospitalizada nuevamente debido a complicaciones.

Una conducta premeditada

Vecinos relataron que, antes de atacar a Maytel, Nando habría estado hablando con un barbero de la zona —quien pidió mantenerse en el anonimato— como si nada hubiera ocurrido. "Él incluso dijo que iba a matar a Maytel y luego matarse él", dijo la fuente.

Minutos antes del ataque, pidió a un vecino que subiera la música. Le dijo que la canción le gustaba mucho. Lo que se presume es que era para evitar que se escucharan los gritos de auxilio de la joven.

Según la familia, el agresor también habría ido donde una vecina a la que le pidió un cuchillo "para picar una carne", aunque finalmente utilizó otro. La familia pide ayuda para lograr el arresto del presunto agresor.

La familia pide ayuda

"Esperemos en Dios que nos ayuden a encontrarlo, porque de verdad ya no aguantamos más", expresó Eugenia, con la voz entrecortada.

La familia pide apoyo para que el caso no quede impune y que Maytel, quien lucha por recuperarse, reciba justicia.