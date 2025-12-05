Niños habrían provocado incendio en SDE; autoridades continúan sofocando las llamas

Un incendio en Santo Domingo Este fue provocado por niños jugando con fósforos. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Un incendio que inició la tarde de ayer jueves en un vertedero improvisado en el sector Los Tres Brazos, área donde se acumulaban gomas usadas, mantiene trabajando a unidades del Cuerpo de Bomberos , la Policía Nacional y el Sistema de Emergencias 9-1-1 , que continúan en el lugar intentando sofocar por completo el fuego.

De acuerdo con comunitarios, el siniestro habría sido provocado accidentalmente por cuatro niños que jugaban en la parte trasera del lugar con foam y fósforos.

Según narraron, los menores, de aproximadamente cuatro, cinco y seis años, encendían pequeños objetos de plástico cuando se registró una explosión que provocó que salieran corriendo.

"Ellos estaban atrás jugando, prendiendo cositas. Cuando eso explotó, los niños salieron llenos de ese polvo y ahí mismo se encendió todo", relató una residente identificada solo como Esmeralda, quien afirmó haber llamado la atención a los menores antes del incidente, creyendo que ya se habían marchado a sus casas.

Investigan

Vecinos explicaron que en el área suele depositarse basura y una gran cantidad de neumáticos arrojados por personas pagadas para deshacerse de ellos, lo que habría contribuido a la rápida propagación del fuego.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron pérdidas humanas ni personas afectadas.

Los residentes aseguran que llamaron de inmediato al 9-1-1 y, aunque los bomberos lograron controlar las llamas durante la madrugada, estas se reavivaron en horas de la mañana debido al calor acumulado en las gomas.

Las autoridades permanecen en el lugar trabajando para sofocar completamente los focos que aún persisten.

