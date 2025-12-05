La mañana de este viernes se registró un incendio en la Cámara de Diputados, específicamente en el área de la cocina del Despacho de la Presidencia.

A través de una nota de prensa, las autoridades confirmaron que no hubo colaboradores afectados y que el incidente quedó totalmente controlado pocos minutos después de iniciado. Asimismo, destacaron la intervención de los Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional., cuyo trabajo evitó que el fuego se extendiera a otras áreas de la edificación.

Investigarán el hecho

La institución informó que, en coordinación con las autoridades competentes, se llevará a cabo una investigación para determinar las causas del incendio.

Finalmente, la Cámara de Diputados agradeció a la ciudadanía por la preocupación mostrada y reconoció la labor de los miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional durante la emergencia.