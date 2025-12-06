Apresan a siete agentes penitenciarios señalados por fuga de reo en Moca

Las pesquisas, fueron realizada en bajo la coordinación del Ministerio Público, del Distrito Judicial de la Provincia Espaillat (Moca). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este sábado que, junto a la Policía Nacional, detuvo a siete agentes de vigilancia penitenciaria (VTP) acusados de planificar y actuar en la fuga de Beilin Antonio de Peña (el Buda), imputado por dos delitos de homicidio, desde el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca.

A través de un comunicado, la Procuraduría señaló que los detenidos son Oscar Luis Andrés, de 33 años de edad; Alexander Ogando Cuevas (supervisor), de 31; Juan Pablo de Jesús Encarnación, de 30; Francis Alberto Soto Agramonte, de 31; Wilferson Aybar Acevedo, de 23; Jonthanael de los Santos Rodríguez, de 28; y Sabala Rosario Valdez, de 35, quienes serán presentados ante un tribunal por el Ministerio Público.

El órgano persecutor indicó que los agentes VTP están acusados de asociación de malhechores y obstrucción de la justicia, así como de violar los artículos 265, 266, 237 y 238 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y del Estado dominicano.

La fuga

El prófugo Beilin Antonio de Peña (el Buda) guardaba prisión por matar a Raymond Emilio Castillo (Raymond) y herir de bala a la joven Shakira Naomi Lorenzo el 21 de julio de este año.

La fuga del interno se produjo la madrugada del 21 de noviembre de 2025.

El proceso investigativo incluyó un allanamiento a la residencia de un ciudadano —cuya identidad se reserva— ubicada en la carretera principal de Llena, en Moca, amparado en una orden judicial.

El entrevistado confirmó que había rentado una yipeta Hyundai Santa Fe, color rojo, al agente penitenciario Ogando Cuevas (detenido), quien fungía como supervisor del CCR La Isleta. El vehículo fue devuelto en horas de la madrugada del día siguiente a la renta, coincidiendo con la fecha de la fuga.

Al ver la noticia del escape en redes sociales, el propietario reconoció al prófugo como la persona que acompañaba al agente penitenciario durante la renta del vehículo. Tanto el detenido como el vehículo quedaron bajo control del Ministerio Público.

Allanamiento

Equipos de investigación de Espaillat y Barahona, junto al Ministerio Público y la Policía Preventiva, ejecutaron una orden de allanamiento con el objetivo de recuperar armas, pertrechos y otros elementos vinculados a la fuga.

En la intervención se ocupó una computadora portátil y una tableta, cinco celulares de distintas marcas, RD$47,000 en efectivo y tres dólares, así como dos sellos oficiales de seguridad penitenciaria, dos tarjetas de débito, dos cédulas de identidad, dos placas y dos matrículas de vehículos, además de ocho vouchers de retiro de dinero, una motocicleta Super Gato CG250 y una pasola Honda Lead 110 (sin registro).

Búsqueda del prófugo

Mientras el caso referente a los autores internos y externos ha sido formalmente esclarecido y resuelto, la Policía Nacional mantiene activa la persecución del prófugo De Peña.

De Peña fue ingresado al sistema penitenciario el 18 de septiembre de este año en calidad de prevenido y acusado de violar los artículos 2, 295, 296, 302 y 304 del Código Penal dominicano, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La Policía Nacional había apresado a De Peña en el Aeropuerto de Punta Cana, cuando intentaba salir del país, como parte de las acciones de persecución en su contra por los hechos criminales que cometió en San Marcos, Puerto Plata, mientras las víctimas se encontraban dentro de un vehículo frente a un negocio.