Autoridades, con apoyo de Aduanas, arrestan a cuatro hombres vinculados a red de narcotráfico

Miembros de la Fiscalía de Persecución de Drogas Narcóticas de Santiago y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la colaboración de la Dirección General de Aduanas (DGA), arrestaron ayer viernes a cuatro hombres que integraban una estructura de narcotráfico internacional, durante labores de inteligencia operativa desarrolladas en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría, los detenidos son Harrison Antonio Paulino, Ronaldo Rodríguez Durán, Ramón Antonio Rodríguez y el sargento del Ejército Ezequiel Segura Alcántara, quienes trabajaban en el área de monitoreo, inspectoría y seguridad del Aeropuerto Internacional del Cibao.

El Ministerio Público destacó que su arresto se produjo con la colaboración de la Dirección General de Aduanas y tras una labor de inteligencia de varios meses.

Los arrestados están vinculados a una red de narcotráfico a la que, en junio de este año, se le ocuparon 60 paquetes de marihuana, un arma de fuego y dinero en efectivo durante un allanamiento en el residencial Green Thomas, del sector Villa María, El Rosal.

Decomisan drogas

El comunicado agrega que, al incursionar en el apartamento que servía de acopio y empaque de drogas, las autoridades localizaron cinco maletas donde se ocuparon los paquetes del vegetal, todos envueltos en fundas plásticas de color negro, con un peso preliminar de 61.1 libras.

Por el caso, registrado en junio de 2025, guardan prisión varias personas, entre ellas Víctor Founder, cabecilla de la estructura de narcotráfico internacional. De acuerdo con la investigación, la red reclutaba personas para traer marihuana desde Estados Unidos, a través de los aeropuertos, para luego distribuirla en provincias de la región del Cibao.

Las autoridades informaron que los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones.