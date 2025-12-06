Cuatro serán sometidos por muerte de niña haitiana del colegio Da Vinci en excursión en Santiago

Al menos cuatro personas serán sometidas a la justicia en las próximas horas por la muerte de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida durante una excursión del Instituto Integral Leonardo Da Vinci en una hacienda ubicada en Gurabo, al norte de Santiago.

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente ligada a la investigación, que solicitó reserva de su identidad debido a la sensibilidad del caso.

Hasta el momento, no se han divulgado los roles ni las identidades de los implicados, a la espera de que los fiscales formalicen la acusación en los tribunales.

De acuerdo con la fuente consultada, el Ministerio Público concluye la instrumentación del expediente para presentar los sometimientos en las próximas horas.

Detalles sobre la muerte

La niña falleció el 14 de noviembre de 2025 por asfixia mecánica por ahogamiento, según el informe médico preliminar.

El hecho ocurrió durante una actividad escolar para estudiantes destacados organizada en una villa privada con piscina.

La fuente explicó que los cuatro posibles imputados tendrían relación directa con la planificación de la excursión, el manejo del grupo de estudiantes y los protocolos de supervisión que se aplicaron durante la actividad.

Te puede interesar Consejo Presidencial de Haití exige a RD esclarecer muerte Stephora en excursión escolar

Los parientes de Stephora han denunciado que la excursión no contaba con los permisos adecuados y cuestionaron la supervisión ofrecida a los menores en el área de baño.

También afirmaron que la información inicial sobre el estado de la niña no coincidió con la versión oficial posterior, lo que llevó a la familia a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Diversos sectores comunitarios y organizaciones de derechos humanos han pedido que se esclarezcan por completo las circunstancias del fallecimiento.

El caso también ha tenido eco en Haití, donde el Consejo Presidencial de Transición solicitó a las autoridades dominicanas una investigación exhaustiva tras conocerse las denuncias sobre posibles episodios de acoso escolar que la menor habría enfrentado antes de su muerte.

Tras la difusión del caso, entidades educativas han iniciado llamados para revisar los procedimientos de seguridad en excursiones escolares, especialmente aquellas que incluyen actividades en balnearios o piscinas.

Expertos en gestión de riesgo han señalado que este incidente expone la necesidad de evaluar los criterios de supervisión y la cantidad de personal requerido cuando se trata de menores en entornos acuáticos.