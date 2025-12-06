Niño de tres años desaparece tras caer a un canal en la provincia Duarte

Rescatistas de la Defensa Civil peinan el canal Guiza en busca del niño desaparecido en Las Guáranas, provincia Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

Personal de la Defensa Civil en la provincia Duarte mantiene la búsqueda de un niño de tres años que, según los reportes preliminares, cayó al canal Guiza en el municipio de Las Guáranas.

En las labores de rastreo participan brigadas de la Defensa Civil, unidades del Sistema 9-1-1, miembros de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos local, quienes recorren los alrededores del canal y zonas aledañas con drones, cuerdas y equipos acuáticos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las circunstancias exactas en las que el menor cayó al agua.

Sin descanso

Las autoridades señalaron que el operativo continuará de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero del menor, mientras la comunidad permanece a la expectativa y brinda apoyo a los familiares en este momento crítico.

El hecho ha generado preocupación entre los residentes de la zona.