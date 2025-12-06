A tempranas horas de la mañana de este sábado se registró una protesta en el distrito municipal La Cuaba, municipio Pedro Brand, donde varios comunitarios obstaculizaron la carretera con escombros, árboles derribados y neumáticos encendidos, en señal de rechazo a una planta de reciclaje de residuos sólidos.

Los residentes amanecieron indignados tras filtrarse que este sábado habría una reunión entre una comisión técnica, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, y dirigentes comunitarios para tratar detalles del proyecto. La comunidad, al enterarse, se movilizó de inmediato, lo que obligó a suspender el encuentro por razones de seguridad.

Ricardo Montero, dirigente comunitario y presidente de la Junta de Vecinos del Vacacional Matua, explicó a Diario Libre que la reunión "fue lo que provocó la protesta de esta madrugada". Además del clima de tensión que se ha generado por la insistencia del Ministerio de Medio Ambiente en afirmar públicamente que "el vertedero va", aun cuando, según asegura, la comunidad nunca ha sido consultada.

"La población está profundamente indignada porque cada vez que el ministro de Medio Ambiente va a la prensa, afirma de manera categórica que el vertedero va. La población entiende que es un reto, porque él plantea que tiene la aprobación de la comunidad, y eso no es cierto", expresó Montero.

Falta de consulta

Montero denunció que ni La Cuaba ni las comunidades El Aguacate, El Limón, ni otras localidades vecinas, han participado en una audiencia pública real donde puedan expresar su postura. Aseguró que las autoridades "hicieron un mamotreto" con supuestas instituciones que habrían firmado documentos de respaldo, pero que ninguna junta de vecinos de la zona fue consultada.

"La comunidad no ha sido consultada. No se le ha explicado nada. Mandaron a unos técnicos a una reunión en la oficina del senador, y ellos llevaron modelos de empresas de esa naturaleza que existen en Miami, donde decían que ellos aspiraban a que fuera una institución de esa naturaleza. Pero no estamos en Miami; estamos en República Dominicana", criticó.

Montero cuestionó también la participación del técnico principal, el geólogo Osiris de León, alegando que él mismo elaboró el estudio técnico para la empresa interesada y luego fue enviado por Medio Ambiente a presentarlo ante la comunidad.

"Ellos están siendo juez y parte. ¿Cómo tú, al mismo técnico que prepara el proyecto, que se le paga para eso, tú lo mandas por una institución del Estado a defenderlo? Eso es improcedente, antiético y hasta inmoral", afirmó.

Tensión creciente y riesgo de descontrol

El dirigente aseguró que la comunidad está llegando a un punto difícil de manejar. Dijo que, aunque él no aprueba los métodos de protesta, no puede controlar el descontento de los residentes cuando sienten que las decisiones están tomadas sin escucharlos.

"Cada vez que el ministro va a la prensa le echa gasolina al fuego diciendo ´eso va´. Eso tiene a la comunidad indignada. ¿Cómo nosotros frenamos a esa masa que rechaza eso? Nos la están poniendo difícil", sostuvo.

Preocupaciones por el proyecto

Los comunitarios afirman que el proyecto que les han mostrado "en pantalla" parece atractivo, pero que hay elementos que no se sostienen. Una de las principales preocupaciones es el transporte y el manejo del excedente de basura que no pueda ser reciclada.

"Ellos van a tener un excedente, porque ellos no van a clasificar un 100 % de la basura. ¿Qué van a hacer ellos con ese excedente? Entonces ellos dicen, ah, que es una planta de reciclar. Si ellos lo que van a hacer es una planta donde ellos llevan el material preclasificado, ¿para qué ellos necesitan 1,500 tareas de tierra? ¿Para qué? Para enterrar la basura. Entonces, ¿para qué ellos necesitan tanto terreno? Es decir, que desde el inicio no le están diciendo la verdad a la población", denunció Montero.

También afirmó que más de 15 juntas de vecinos han sido consultadas por ellos mismos y ninguna ha sido convocada por las autoridades a una sesión informativa sobre el proyecto.

¿Qué dice Medio Ambiente?

El pasado lunes, a través de una nota de prensa, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, destacó las soluciones ambientales que se desarrollan para la eliminación de vertederos y aclaró que en La Cuaba se construirá una planta de valorización "que cumple con todos los requerimientos". Indicó que se trata de una planta de revalorización "manejada bajo todos los estándares internacionales, que no va a afectar en lo más mínimo", y afirmó que esa información "se les ha explicado a los moradores".

Sin heridos

Aunque en la protesta de esta madrugada no se reportaron heridos, Montero advierte que la situación podría escalar si las autoridades continúan ignorando a la comunidad.

"No queremos que esto cueste una vida. Cuando la gente se tira a la calle, no conoce el freno, no podemos pararlos. El ministro tiene que entender que no puede seguir echándole leña al fuego", expresó.

La comunidad de La Cuaba mantiene su rechazo a la planta de reciclaje y exigen una audiencia pública transparente, con participación real y documentos oficiales, antes de cualquier decisión sobre la instalación del proyecto en la zona.