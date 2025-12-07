Dos grupos se enfrentan a pedradas en La Cuaba por estación de reciclaje

La comunidad de El Pedregal se enfrenta por la estación de reciclaje en Los Aguacates, con intervención policial. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Se enfrentaron a pedradas dos grupos en la comunidad de El Pedregal, Pedro Brand, en la provincia Santo Domingo, en momentos en que los que respaldan una estación de reciclaje en la localidad de Los Aguacates se disponían a realizar una marcha y fueron enfrentados por los que la rechazan alegando que la estación afectará el medio ambiente.

Fue preciso que lanzaran bombas lacrimógenas para evitar se continuara el enfrentamiento a pedradas.

La situación fue controlada por el coronel Wily Gil, quien convenció a los dos grupos para evitar situaciones mayores.

Mientras tanto un tapón se formó en la carretera El Pedregal La Cuaba.

Protesta

A tempranas horas de la mañana de ayer sábado se registró una protesta en el distrito municipal La Cuaba, municipio Pedro Brand, donde varios comunitarios obstaculizaron la carretera con escombros, árboles derribados y neumáticos encendidos, en señal de rechazo a una planta de reciclaje de residuos sólidos.

Los residentes amanecieron indignados tras filtrarse que este sábado habría una reunión entre una comisión técnica, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, y dirigentes comunitarios para tratar detalles del proyecto. La comunidad, al enterarse, se movilizó de inmediato, lo que obligó a suspender el encuentro por razones de seguridad.

Ricardo Montero, dirigente comunitario y presidente de la Junta de Vecinos del Vacacional Matua, explicó a Diario Libre que la reunión "fue lo que provocó la protesta de esta madrugada".

Manifestantes que apoyan la planta de reciclaje.

Además del clima de tensión que se ha generado por la insistencia del Ministerio de Medio Ambiente en afirmar públicamente que "el vertedero va", aun cuando, según asegura, la comunidad nunca ha sido consultada.