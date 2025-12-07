Muere en Venezuela reincidente narcopiloto dominicano; habría sido derribado por fuerzas armadas

En Hato Mayor la familia de Avelino Astacio Santana confirmó su muerte en territorio venezolano ( FUENTE EXTERNA. )

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela reportó la interceptación e inmovilización de una aeronave declarada "hostil" en el estado Apure, fronterizo con Colombia, en medio de una ofensiva aérea que este año ya suma veintiocho aparatos inutilizados.

Aunque las autoridades venezolanas no han informado la identidad del piloto involucrado en ese operativo ni han ofrecido detalles sobre víctimas, en República Dominicana se llora la muerte de Avelino Astacio Santana, conocido como Abel Astacio, un piloto con antecedentes comprobados de tráfico de drogas en Suramérica.

Según comunicó el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, el avión ingresó al espacio aéreo venezolano "sin código de identificación, sin plan de vuelo y con el transponedor apagado". Por lo que se activó el protocolo de interdicción con tres cazas F-16. La aeronave no acató instrucciones y fue obligada a aterrizar de emergencia en una zona de Apure, donde quedó inmovilizada.

La FANB no ha señalado si en esta operación hubo fallecidos, ni ha ofrecido datos sobre el piloto o la tripulación.

Mientras tanto en Hato Mayor confirman la muerte de Astacio Santana

Sin embargo, en Hato Mayor la familia de Avelino Astacio Santana confirmó su muerte en territorio venezolano. La noticia fue comunicada a varios medios de la región, incluida a CDN por su hija, Sorabel Astacio Monegro, a allegados, quienes la difundieron en redes sociales y grupos comunitarios.

De acuerdo con su familia, Astacio falleció mientras pilotaba una avioneta en Venezuela, país donde "trabajó durante años". Aún no se han ofrecido detalles sobre el punto exacto del hecho o si coincide con alguna de las operaciones reportadas por la FANB en los últimos días.

Un piloto marcado por el narcotráfico en Suramérica

La muerte de Astacio Santana ha tenido un fuerte impacto en Hato Mayor, pero su trayectoria está ligada a hechos delictivos que constan en expedientes oficiales:

· En 2018 fue apresado en Mato Grosso, Brasil, tras un aterrizaje forzoso en el que las autoridades ocuparon 340 kilos de cocaína. Fue detenido junto al boliviano José Arias Aguirre.

· En 2017 fue detenido en Venezuela luego de volar una avioneta con rastros de cocaína en su interior.

Su nombre aparecía con frecuencia en investigaciones sobre operaciones aéreas vinculadas al narcotráfico. Pese a ello, mantenía vínculos comunitarios en Hato Mayor.