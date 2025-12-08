×
Joven muere y una mujer resulta herida durante accidente en Santiago

La víctima fue identificada como Luis Miguel Pimentel

Expandir imagen
Joven muere y una mujer resulta herida durante accidente en Santiago
Un accidente en Santiago involucra a una motocicleta y una camioneta. (IMAGEN DE REFERENCIA)

Un joven falleció y su acompañante resultó gravemente herida la noche de ayer domingo, luego de que la motocicleta en la que se desplazaban fuera impactada por una camioneta en la avenida Circunvalación Sur, en Santiago.

La víctima fue identificada como Luis Miguel Pimentel.

El deceso se produjo a causa de los fuertes golpes sufridos durante la colisión

El accidente

Su acompañante, una joven cuyo nombre aún no ha sido ofrecido por las autoridades, permanece en estado delicado.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche, cuando, según los primeros reportes, la camioneta chocó la motocicleta en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

El cadáver de Luis Miguel Pimentel fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

