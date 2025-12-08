Padre denuncia falta de respuestas tras la muerte de su hija bajo custodia de Conani en Santiago

Juan Graciano Cruz exige justicia por la muerte de su hija de cuatro meses mientras estaba bajo custodia de Conani en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Juan Graciano Cruz, padre de una bebé de cuatro meses que falleció mientras permanecía en un centro de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), denunció este lunes que, a casi dos meses del hecho, no ha recibido respuestas claras sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hija.

Cruz aseguró que su descendiente, Jazlin Isabella Graciano, murió el pasado 16 de octubre y que, desde entonces, las autoridades no les han ofrecido información concluyente.

"La muerte de mi hija no se va a quedar impune; voy a llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó.

El padre sostiene que a la niña le dieron leche y la dejaron acostada boca arriba, lo que habría provocado broncoaspiración, según le indicó la propia fiscal que hizo el levantamiento.

Pide atención al caso

Cruz sostiene que su hija era una niña sana, nacida sin complicaciones y que nunca había sido internada.

Expresó frustración porque, a pesar de que acudió a la fiscalía para colocar su denuncia formal, no ha logrado que se le entregue el expediente para proceder.

El padre insiste en que seguirá reclamando justicia hasta lograr la atención de las autoridades.

"Quiero saber qué pasó con mi hija. No voy a descansar hasta que esto se aclare", externó.