Conani afirma que caso de bebé fallecida en Santiago está en manos del Ministerio Público. ( ANEUDY TAVAREZ/DIARIO LIBRE )

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que la investigación sobre la muerte de la bebé Jazlin Isabella Graciano, ocurrida el dieciséis de octubre en un centro de acogida de Santiago, está a cargo del Ministerio Público y que el proceso se desarrolla bajo el marco judicial correspondiente.

La institución precisó que el fallecimiento continúa bajo investigación y que permanece a la espera del informe oficial de la autopsia y de las conclusiones que emitan las autoridades competentes sobre las causas y circunstancias del hecho.

Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva del Conani, indicó que desde el primer momento se compartieron las informaciones disponibles mediante un comunicado el veintitrés de octubre y, luego, en un encuentro presencial con los padres de la niña el dieciocho de noviembre.

En esa reunión, explicó que la entidad no había recibido el informe del Ministerio Público y que conocer las causas de la muerte es prioritario, debido a que ocurrió en un espacio de protección habilitado y supervisado por Conani.

Conani señaló que la menor se encontraba en la Asociación sin Fines de Lucro Red de Misericordia por disposición del Ministerio Público y del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. La medida se adoptó tras determinarse que su entorno familiar no reunía condiciones adecuadas para su cuidado y seguridad.

La institución reiteró que, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección, no tiene facultad para dirigir investigaciones penales ni establecer responsabilidades. Indicó que ha entregado toda la información solicitada por las autoridades y que mantiene disponibilidad para seguir colaborando en el marco del debido proceso.

También expresó que siente profundamente el dolor de la familia y que se mantendrá atenta al resultado de la autopsia y al cierre de la investigación, evitando emitir juicios que interfieran con el proceso.

Conani afirmó que equipos profesionales de la oficina regional Cibao Norte han ofrecido apoyo legal, orientación y acompañamiento emocional a los padres desde el día del hecho. Sostuvo que no se ha desvinculado de la familia y que ha estado presente durante todo el proceso.

Denuncia Pública del padre

En este contexto, el padre de la menor, Juan Graciano Cruz, mantiene una denuncia pública solicitando mayor claridad sobre las circunstancias de la muerte de su hija.

Juan Graciano Cruz, denunció este lunes que, a casi dos meses del hecho, no ha recibido respuestas claras sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hija.

"La muerte de mi hija no se va a quedar impune; voy a llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Cruz aseguró que su descendiente, murió el pasado 16 de octubre y que, desde entonces, las autoridades no les han ofrecido información concluyente.

Sostiene que a la niña le dieron leche y la dejaron acostada boca arriba, lo que habría provocado broncoaspiración, según le indicó la propia fiscal que hizo el levantamiento.