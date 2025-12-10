Se registra explosión en edificio en Villa Marina; bomberos reportan al menos cinco lesionados

Daños en la torre Intempo en Villa Manira, donde se produjo una explosión la noche de este miércoles 10 de diciembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

Un incendio registrado la noche de este miércoles en la torre Intempo, ubicada en la calle H del sector Villa Marina, en el Distrito Nacional, dejó al menos cinco personas heridas, según informaciones preliminares. El edificio es de viviendas.

Así lo informó el jefe de Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme.

Frómeta Herasme explicó que el fuego se originó alrededor de las 8:25 de la noche en el segundo nivel del edificio de seis pisos, tras lo que testigos describieron como una explosión inicial.

Fuego fue extinguido

"Cuatro unidades de bomberos fueron enviadas de inmediato al lugar, logrando extinguir el fuego y evacuar a todos los residentes del inmueble", señaló.

En ese sentido, detalló que entre los heridos se encuentra una mujer de nacionalidad china que reside en el segundo nivel, así como otras personas afectadas principalmente por cortes causados por cristales y por la fuerza de la explosión.

"Una de las víctimas presenta quemaduras", dijo sin ofrecer más detalles.

Daños en la edificación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/torre-tempo-en-villa-marina2-158ef919.jpg Una unidad el Cuerpo de Bomberos frente a la torre Intempo. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Las autoridades explicaron que el número exacto de lesionados aún está siendo verificado en coordinación con el Sistema 9-1-1, ya que algunas víctimas fueron trasladadas antes de la llegada de los bomberos.

En cuanto a la estructura, varias paredes internas del segundo nivel resultaron destruidas, por lo que todos los residentes fueron desalojados y se recomendó mantener el edificio deshabitado hasta que los organismos competentes realicen la evaluación técnica correspondiente.

El jefe del cuerpo de bomberos señaló que que el origen del incendio aún está bajo investigación