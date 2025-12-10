Cientos de ciudadanos haitianos se concentraron este miércoles en el puente fronterizo en Dajabón para exigir justicia por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada durante una excursión escolar el pasado 14 de noviembre.

La movilización, que inició en horas de la mañana, generó un ambiente de tensión en la zona limítrofe, donde los manifestantes portaban pancartas y coreaban consignas para reclamar una investigación transparente sobre el hecho.

Según los primeros reportes, la menor participaba en una actividad recreativa cuando cayó a una piscina y no logró ser rescatada a tiempo. La noticia provocó conmoción tanto en la comunidad educativa como entre los residentes haitianos, quienes denuncian presunta negligencia en el manejo del grupo de estudiantes durante la excursión.

Los manifestantes demandaron que las autoridades competentes esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la tragedia y establezcan responsabilidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/whatsapp-image-2025-12-10-at-124926-pm-84b8af1c.jpeg Manifestación en la frontera (JAVIER GENAO)

Respuestas claras

Además, solicitaron mayores medidas de seguridad para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en actividades escolares.

Organizaciones comunitarias presentes en la protesta advirtieron que mantendrán la presión social hasta que se ofrezcan respuestas claras y se haga justicia por la menor fallecida.