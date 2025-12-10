El Ejército incauta más de 44,000 cigarrillos de contrabando en Montecristi

Los detenidos junto a los más de 44,000 cigarrillos de contrabando incautados por el Ejército de República Dominicana en Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

de procedencia extranjera durante un operativo en el Puesto de Chequeo La Solitaria, ubicado en la provincia Montecristi. Un comunicado del organismo castrense detalla que la ocupación se realizó cuando las autoridades detuvieron un minibús en el que se transportaba la mercancía ilícita. Durante la inspección, los militares hallaron 44,800 unidades de cigarrillos marca Capital, ocultas en el interior del vehículo, considerado contrabando. RELACIONADAS El Ejército incauta 320 mil cigarrillos de contrabando en zona montañosa de Elías Piña Detenidos A través de la nota de prensa, las autoridades indicaron que el minibús, un Daihatsu Hijet blanco, era conducido por un hombre identificado como Modesto Ogando, quien intentó evadir el puesto de control. Lo acompañaba otra persona, indentificada por las autoridades como

Johanny Portorreal Guzmán

, ambos detenidos por las autoridades. Los detenidos, junto con el vehículo y los cigarrillos incautados, fueron trasladados a la Fortaleza San Fernando del ERD, donde se realizarán los fines legales correspondientes.

de la República Dominicana informó este miércoles que miembros de ese organismo incautaron más de