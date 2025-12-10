×
El Ejército incauta más de 44,000 cigarrillos de contrabando en Montecristi

La ocupación se realizó cuando las autoridades detuvieron un minibús en el que se transportaba la mercancía ilícita

    Expandir imagen
    El Ejército incauta más de 44,000 cigarrillos de contrabando en Montecristi
    Los detenidos junto a los más de 44,000 cigarrillos de contrabando incautados por el Ejército de República Dominicana en Montecristi. (FUENTE EXTERNA)
    El Ejército de la República Dominicana informó este miércoles que miembros de ese organismo incautaron más de 44,000 cigarrillos de procedencia extranjera durante un operativo en el Puesto de Chequeo La Solitaria, ubicado en la provincia Montecristi.

    Un comunicado del organismo castrense detalla que la ocupación se realizó cuando las autoridades detuvieron un minibús en el que se transportaba la mercancía ilícita. Durante la inspección, los militares hallaron 44,800 unidades de cigarrillos marca Capital, ocultas en el interior del vehículo, considerado contrabando.

    Detenidos 

    • A través de la nota de prensa, las autoridades indicaron que el minibús, un Daihatsu Hijet blanco, era conducido por un hombre identificado como Modesto Ogando, quien intentó evadir el puesto de control. Lo acompañaba otra persona, indentificada por las autoridades como 
    Johanny Portorreal Guzmán, ambos detenidos por las autoridades.

    Los detenidos, junto con el vehículo y los cigarrillos incautados, fueron trasladados a la Fortaleza San Fernando del ERD, donde se realizarán los fines legales correspondientes.

