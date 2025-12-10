Madre revive tragedia donde murió Stephora durante proyección de video en audiencia

Audiencia de medida de coerción del caso Stephora Anne-Mircie Joseph. ( DIARIO LIBRE )

Quienes estaban en la sala de audiencias donde se conocía la medida de coerción, contra las imputadas por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, se estremecieron cuando fueron proyectados los videos del momento en que la niña murió ahogada en una piscina de la hacienda Los Caballos, en Gurabo, en Santiago, durante una excursión del Instituto Integral Leonardo Da Vinci.

Entre quienes presenciaron las imágenes estaba su madre, Loveli Raphael Joseph, visiblemente afectada al ver a su hija mientras yacía sin recibir ayuda.

"Fue un momento desgarrador para todos, especialmente para la madre de la niña", narró Miguel Díaz, abogado de la familia.

Agregó que aún esperan que su representada pueda recomponerse emocionalmente tras ver lo ocurrido.

Díaz afirmó que el video evidencia las "negligencias continuas" que, según sostiene, provocaron la muerte de Stephora.

Recordó que la menor permaneció más de 30 minutos bajo el agua sin que nadie lo advirtiera, lo que calificó como una falla grave en el deber de supervisión de tres mujeres a cargo de la excursión.

"Fue muy desgarrador volver a ver las circunstancias en que perdió la vida Stephora", reiteró el jurista.

La alumna falleció durante una actividad recreativa en la citada hacienda, donde había sido llevada junto a otros estudiantes del centro educativo, ubicado en la carretera Don Pedro, en Santiago.

Medidas judiciales y situación de las imputadas

En principio por el caso estaban siendo procesadas Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El tribunal dispuso libertad pura y simple para Gisela González, mientras que a las demás imputadas les impuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos mediante aseguradora, además de impedimento de salida del país y presentación periódica.