Residentes del sector La Ciénaga, en el municipio Los Alcarrizos, denuncian que un comunitario está siendo acusado por la muerte de un hombre que falleció dos días después de haber sido entregado a la Policía Nacional tras un incidente en la comunidad y posteriormente trasladado "con vida" por los agentes.

Se trata de Confesor Mejía, de 49 años, quien, de acuerdo con los comunitarios, fue denunciado por el padre del hoy occiso Yohansel Alcántara, conocido como "Yipeta", a quien los vecinos de La Ciénaga describen como "un antisocial que tenía el barrio en zozobra".

Según múltiples testimonios, "Yipeta" llegó a la comunidad la noche del domingo 7 de diciembre en un estado de agresividad, con una herida visible y presuntamente bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. Vecinos indicaron que este habría declarado minutos antes que venía de una pelea "con unos morenos por donde le dicen La Jungla", lo que explicaría la sangre que llevaba en la frente.

Los testigos afirman que el fallecido intentó agredir a personas, atacó negocios, objetos y sembró el pánico en la zona. "Él vino a agredir, borracho, dando machetazos y rompiendo cosas", relató Ana García.

Aseguran que el domingo el joven solo tenía "una partida en la frente"; el lunes, cuando acudieron al destacamento del sector Manoguayabo, lo vieron con vida, hasta que ayer martes recibieron una llamada policial notificando su fallecimiento.

Comunitarios de La Ciénaga, en Los Alcarrizos, afirman queConfesor Mejía es inocente de lo que se le imputa.

Lo entregaron con vida

"El domingo 7 vino agresivo, vino a romper cosas frente a mi casa y también en este colmado. La comunidad, para desarmarlo, le fuimos encima. Entonces quieren acusar a una sola persona y eso no es así. Nosotros entregamos a esa persona viva a la Policía", declaró María Valentín.

Vecinos afirmaron, además, que el hombre les propinó machetazos a una silla, un árbol y a un motor de un delivery. Frente al descontrol, la comunidad llamó al 9-1-1 y trató de desarmar al joven para evitar una tragedia.

Otro vecino, Hipólito Paredes, reafirmó que "Yipeta" fue entregado con vida: "Lo trajeron caminando, esposado. Lo montaron en el camión y dijeron que lo llevarían al hospital de Engombe para evaluación".

Comunitarios de La Ciénaga, en Los Alcarrizos, exigen que se aclare la muerte de un joven entregado vivo a la Policía y rechazar que se responsabilice a un vecino al que consideran inocente.

Acusación contra Confesor genera indignación

De acuerdo con sus vecinos, Confesor Mejía, un agricultor de la zona conocido por su rol comunitario, "no se ha presentado a la Fiscalía por temas laborales".

"Ayer, cuando nos atendió la fiscal, preguntó por Confesor y dijo que el padre del fallecido lo acusa", explicó Ana García. Cuando acudieron el fiscal que los atendió le respondió lo mismo.

Los vecinos insisten en que él no estuvo presente durante el incidente: "Confesor ni siquiera aquí estaba. Confesor no estaba aquí. Confesor viene cuando uno empieza a llamar a la multitud, porque aquí estábamos mujeres solas", afirmó Yomari.

Su esposa, Mercedes Minaya, defendió su reputación: "Confesor es el que resuelve todo en la comunidad. Si se daña la luz o el agua, allá va Confesor. Por eso su nombre siempre suena, pero no tiene nada que ver con eso".

Otros residentes también lo describen como un hombre serio y solidario, apodado "el síndico" por su rol de apoyo constante.

Denuncian otras agresiones e historial de robos

Algunos comunitarios aseguran que "Yipeta", quien tenía alrededor de cuatro años residiendo en el sector, había protagonizado otros hechos delictivos en la zona, tenía varias denuncias en su contra y que no era la primera vez que ocurría una situación de agresión. "Intentó meterse a mi casa, incluso me amenazó con matarme", dijo María Valentín.

Yomari también señaló que el joven anteriormente había irrumpido en su casa con un arma blanca mientras ella cuidaba a su hija menor de edad, no vidente y paciente de cáncer.

"Hace como tres meses penetró a mi casa y se llevó todo: televisor, ropa de mi esposo, dinero en efectivo, perfumes, hasta mi tratamiento", denunció Wendy González.

Piden investigación

La comunidad de La Ciénaga exige una investigación clara que determine cómo murió el joven. "Solo pedimos que se aclare, porque no es justo culpar a un inocente".

Mientras que las autoridades aún no han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento.