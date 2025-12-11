Muere niño de 10 años baleado en Villa Duarte; había llegado de practicar pelota

El lugar donde ocurrió el hecho en Villa Duarte, del municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Un niño de 10 años falleció la noche de este de jueves a pocos minutos de haber llegado de practicar pelota en el sector Simonico de Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

Josua Rodney falleció camino al hospital Darío Contreras luego de recibir varios impactos de balas, mientras que su madre apodada "Benilka" y otra como María Mercedes resultaron heridas.

El menor fue declarado muerto en el centro de salud, conforme a datos de parientes.

El cadáver del menor está en la morgue del Darío Contreras. Según describen vecinos, uno de los tiros impactó a Rodney en la cabeza. En ese mismo centro reciben atenciones las mujeres.

Cómo ocurrió el ataque

El ataque ocurrió pasadas las 7:30 de la noche, cuando los hombres llegaron en una yipeta negra a la angosta calle Victoria y, de inmediato, abrieron fuego contra las personas que estaban en la cafetería el Guillao.

Aún no saben los motivos del ataque. Varias personas señalan que, posiblemente, no era para los afectados.

Evitando entrar en detalles, otros manifiestan que se trató de un asunto de bandas criminales.

En el lugar del hecho, varios agentes de la Dicrim (Dirección de Investigaciones Criminales) de la Policía Nacional están haciendo el levantamiento y revisando las cámaras de una peluquería cercana.

Lo que dice la Policía

La Policía identificó a los heridos como Marie Benítez Rodne, de 47 años; María Mercedes Arias Amador, de 63, y un niño de 10.

En el lugar del hecho fueron colectados nueve (9) casquillos calibre .45, un (1) casquillo 9mm y un proyectil impactado, los cuales serán analizados por la Policía Científica como parte del proceso investigativo.

Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizan levantamientos de la escena, entrevistas a testigos y depuración de cámaras de seguridad en las áreas próximas, con el propósito de identificar y apresar a los responsables del ataque.