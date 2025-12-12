Autoridades dicen no hubo ataque en la frontera; sancionan a soldados dominicanos

Soldados dominicanos patrullan la verja perimetral en la frontera. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades militares dominicanas negaron este viernes que soldados de la República Dominicana fueron atacados por ciudadanos haitianos en la franja fronteriza, versión que ha circulado en redes sociales.

De acuerdo con un informe oficial, el incidente fue generado por disparos realizados de manera "innecesaria e irresponsable" por un grupo de soldados dominicanos que se encontraban de servicio entre las torres de vigilancia conocidas como Torre 1 y Torre 2 de Dajabón.

Los audios que se hicieron virales mostraban a los militares afirmando que estaban siendo "tiroteados", "acorralados" o "invadidos", lo que activó los protocolos habituales de reacción rápida. Equipos de inteligencia G2 y unidades de apoyo acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación.

Sin embargo, al llegar a la zona, las autoridades reforzaron el perímetro y realizaron una inspección completa, donde solo fueron hallados casquillos correspondientes a los disparos efectuados por los propios soldados dominicanos.

Posteriormente, las unidades se desplazaron hacia el lado occidental, desde donde los militares afirmaban haber recibido disparos y donde también aseguraron que "un motor con dos haitianos" había pasado por la zona.

Esa versión fue descartada tras la verificación, ya que el área es una laguna de manglares donde es imposible el tránsito vehicular o en motocicletas.

Inspecciones realizadas tanto de noche como de día confirmaron que no existían huellas de motor ni evidencia alguna de disparos provenientes del lado haitiano.

Sanciones

Las autoridades explicaron que los soldados involucrados violaron los protocolos de seguridad establecidos, por lo que enfrentarán las sanciones correspondientes contempladas en el reglamento disciplinario militar. No serán destituidos, pero sí recibirán las medidas correctivas que establece la normativa.

El alto mando reiteró que mantiene el control pleno de la zona y llamó a la población a no dejarse llevar por informaciones no verificadas. Asimismo, aseguró que la frontera se mantiene en calma y bajo estricta supervisión.