DNCD incauta 429 paquetes de cocaína en operativo en Baní

Una embarcación fue interceptada al sur de Punta Salinas con tres dominicanos a bordo y 15 pacas de la presunta droga. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este viernes la incautación de un cargamento de 429 paquetes de presunta cocaína durante una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en las costas del municipio Baní, provincia Peravia.

El organismo antinarcóticos indicó en un comunicado que la operación fue realizada junto a efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público y apoyados por organismos internacionales.

Agregó que unidades marítimas, aéreas y terrestres, tras recibir informes de inteligencia sobre una embarcación tipo pesquera que se acercaba a costas dominicanas con un importante cargamento de sustancias narcóticas, montaron un amplio operativo para neutralizar la lancha y atrapar a sus tripulantes.

Como resultado del despliegue de las fuerzas conjuntas y combinadas, se logró interceptar la embarcación a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, con tres dominicanos a bordo y 15 pacas que contenían en su interior un total de 429 paquetes de la presunta droga, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-120930-pm-216ebdbf.jpeg Droga incautada (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-120928-pm-bdba42af.jpeg (FUENTE EXTERNA )

La embarcación de 23 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, se hundió debido al mal tiempo que predomina en toda la zona, mientras sus tres tripulantes, dos GPS y otras evidencias quedaron en manos de las autoridades.

El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en relación con la frustrada operación de narcotráfico internacional, para determinar si hay otros implicados en estas redes criminales cuyo modo operativo consiste en traer drogas en lanchas rápidas a territorio dominicano procedentes de Sudamérica.

Más de 47,000 kilos incautados

La DNCD indicó que, con apoyo de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, agencias de inteligencia del Estado y países aliados, han continuado mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico y que, durante el 2025, se han logrado confiscar en suelo dominicano 30,285 kilogramos (más de 30 toneladas) y, con la cooperación internacional, otros 17,041, para un total consolidado de 47,326 kilogramos de distintas drogas.

"Esas cifras revelan el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana de seguir asestando golpes contundentes a estas redes criminales que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades ilícitas", detalla el comunicado.

Los 429 paquetes de la sustancia están siendo enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará en su análisis el tipo y peso exacto del cargamento.

Leer más Incautan en Baní el mayor cargamento de coca del 2025; arrestan a tres hombres