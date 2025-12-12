Policía entrevista a varias personas por balacera en Villa Duarte que dejó un niño muerto

El lugar donde ocurrió el hecho en Villa Duarte, del municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) ( (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) )

La Policía Nacional informó este viernes que varias personas están siendo entrevistadas en relación con la balacera ocurrida ayer jueves en la calle La Victoria del sector de Villa Duarte, donde desconocidos abrieron fuego en el lugar, provocando la muerte del niño Josué Rodne, de 10 años, y dejando tres heridos.

El vocero de la entidad, Diego Pesqueira, confirmó que los equipos de la Dirección de Investigaciones (Dicrim), junto al Ministerio Público, trabajan desde la noche de ayer levantando cámaras de seguridad, tomando declaraciones y analizando las evidencias encontradas en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes se desmontaron de una yipeta negra y dispararon en varias direcciones sin medir consecuencias, resultando heridas la madre del menor Maríe Benítez Rodne, de 47 años, y María Mercedes Arias Amador, de 63, esta última en estado delicado.

Te puede interesar Mujer permanece en estado crítico tras balacera en Villa Duarte

Pesqueira en representación del director policial, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, lamentó profundamente la tragedia. "Lamentamos esta situación... nuestras condolencias para sus familiares, amigos y allegados", expresó.

Evidencia

En la escena se levantaron nueve casquillos calibre 45 y uno de 9 milímetros, que serán sometidos a análisis balísticos para determinar el origen de las armas.

Sobre versiones comunitarias que señalan la participación de motoristas en el tramado perpetuado, el vocero insistió en que la Policía no adelantará hipótesis. "Debemos validar esas versiones. No podemos ofrecer teorías, solo informes concretos", aclaró.

Aunque aún no hay detenidos, la Policía continúa entrevistando personas y verificando informaciones clave que permitan establecer responsabilidades y esclarecer el motivo del ataque.

Leer más Muere niño de 10 años baleado en Villa Duarte; había llegado de practicar pelota