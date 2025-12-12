Fallece la periodista Xiomara Morel tras luchar contra el cáncer de mama

La periodista Xiomara Morel falleció tras padecer un cáncer de mama desde octubre de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

La periodista Xiomara Morel falleció la madrugada de este viernes en el Instituto de Oncología doctor Heriberto Pieter, tras padecer de un cáncer de mama.

Sus restos serán velados en la Funeraria Municipal del kilómetro 11, de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, según informó el Tribunal Disciplinario del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

En el comunicado, la entidad también expresó su profundo pesar por su fallecimiento y extendió sus condolencias a los familiares y amigos de la periodista.

Una colega recordada por su compromiso y alegría

Colegas de Morel, quien estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lamentaron su fallecimiento y la describieron como una persona amable, alegre y luchadora, destacando su compromiso y pasión por el periodismo.

Xiomara Morel, padecía de la enfermedad desde octubre de 2023. En noviembre pasado, sus parientes, amigos y allegados habían solicitado con urgencia donación de sangre debido a su delicado estado de salud.