×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cáncer
Cáncer

Fallece la periodista Xiomara Morel tras luchar contra el cáncer de mama

Sus restos serán velados en la Funeraria Municipal del kilómetro 11, de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional

    Expandir imagen
    Fallece la periodista Xiomara Morel tras luchar contra el cáncer de mama
    La periodista Xiomara Morel falleció tras padecer un cáncer de mama desde octubre de 2023. (FUENTE EXTERNA)

    La periodista Xiomara Morel falleció la madrugada de este viernes en el Instituto de Oncología doctor Heriberto Pieter, tras padecer de un cáncer de mama.

    Sus restos serán velados en la Funeraria Municipal del kilómetro 11, de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, según informó el Tribunal Disciplinario del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

    En el comunicado, la entidad también expresó su profundo pesar por su fallecimiento y extendió sus condolencias a los familiares y amigos  de la periodista. 

    RELACIONADAS

    Una colega recordada por su compromiso y alegría

    • Colegas de Morel, quien estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lamentaron su fallecimiento y la describieron como una persona amable, alegre y luchadora, destacando su compromiso y pasión por el periodismo.

    Xiomara Morel, padecía de la enfermedad desde octubre de 2023. En noviembre pasado, sus parientes, amigos y allegados habían solicitado con urgencia donación de sangre debido a su delicado estado de salud. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.