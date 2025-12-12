×
Villa Duarte
Villa Duarte

Mujer permanece en estado crítico tras balacera en Villa Duarte

Madre del niño fallecido será operada en las próximas horas

    Mujer permanece en estado crítico tras balacera en Villa Duarte
    Vista del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde se atienden los heridos de la balacera en el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

    El Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras informó este viernes que uno de los tres heridos en la balacera ocurrida en Villa Duarte permanecen en condición crítica, mientras que la madre del niño fallecido se prepara para cirugía.

    El director del centro, doctor César Roque, explicó que una vecina que resultó herida durante el tiroteo es la paciente con el cuadro más comprometido. 

    La mujer recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en el abdomen, lo que provocó daños severos en múltiples órganos.

    "El proyectil perforó estómago, intestino delgado, intestino grueso; perdió el riñón derecho y la mitad del hígado. Fue intervenida quirúrgicamente durante la noche y continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un estado sumamente delicado", detalló Roque.

    Infografía
    Padre de menor fallecido en medio de una balacera en el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

    La madre del menor que perdió la vida sufrió una fractura abierta y expuesta de la tibia a causa de un disparo. 

    Investigan balacera

    La fémina identificada como Venita Marie Odne, permanece hospitalizada y será sometida a un procedimiento reconstructivo en las próximas horas. 

    • Los médicos la mantienen bajo estricta vigilancia, aunque se reporta estable dentro de su situación clínica.

    Mientras que otro afectado, un hombre de entre 30 y 40 años, presentó una herida de bala con entrada y salida y decidió salir del hospital para dirigirse a otro centro médico.

    Las autoridades policiales continúan investigando el origen del tiroteo, mientras familiares y residentes del sector esperan explicaciones sobre el violento incidente que dejó un menor muerto.

