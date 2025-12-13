Hombre acusado de matar a golpes a un bebé de dos meses en La Romana sigue prófugo

El niño Richard Sanosi tenía dos meses. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este sábado que mantienen activa la búsqueda de Gabi Melelis, de 51 años, acusado de causar la muerte a golpes a un bebé de apenas dos meses de nacido, hijo de su expareja, en un hecho ocurrido en el distrito municipal Caleta, provincia de La Romana.

Contra el imputado pesa una orden de arresto; sin embargo, hasta el momento permanece prófugo, mientras los organismos de seguridad intensifican los operativos para dar con su paradero.

El niño Richard Sanosi fue trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil de La Romana por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el pasado miércoles.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el infante falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el bebé presentaba trauma craneoencefálico severo, fractura del húmero derecho y trauma contuso cerrado de tórax.

Según reportes, el hecho se produjo en medio de una discusión entre el agresor y una adolescente de 14 años, hermana de la víctima. Ambos menores son hijos de Virginia Sangier, de nacionalidad haitiana.

Durante el altercado, el hombre habría tomado un tubo con el que agredió inicialmente a la adolescente y posteriormente al bebé, quien se encontraba acostado al momento del ataque.

Tras cometer el hecho, Melelis huyó hacia una zona boscosa cercana a la vivienda, lo que impidió su captura inmediata.

Operativos

Agentes policiales realizaron operativos en el área sin lograr localizarlo, por lo que continúa prófugo.

Una fuente vinculada a la investigación informó que la madre del bebé, la adolescente agredida y otros niños fueron trasladados a un centro de protección, donde reciben atención psicológica y acompañamiento de un equipo multidisciplinario, como parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.

