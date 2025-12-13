×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
prófugo
prófugo

Hombre acusado de matar a golpes a un bebé de dos meses en La Romana sigue prófugo

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Gabi Melelis, de 51 años

    Expandir imagen
    Hombre acusado de matar a golpes a un bebé de dos meses en La Romana sigue prófugo
    El niño Richard Sanosi tenía dos meses. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades informaron este sábado que mantienen activa la búsqueda de Gabi Melelis, de 51 años, acusado de causar la muerte a golpes a un bebé de apenas dos meses de nacido, hijo de su expareja, en un hecho ocurrido en el distrito municipal Caleta, provincia de La Romana.

    Contra el imputado pesa una orden de arresto; sin embargo, hasta el momento permanece prófugo, mientras los organismos de seguridad intensifican los operativos para dar con su paradero.

    El niño Richard Sanosi fue trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil de La Romana por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el pasado miércoles.

    Pese a los esfuerzos del personal médico, el infante falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

    De acuerdo con el diagnóstico médico, el bebé presentaba trauma craneoencefálico severo, fractura del húmero derecho y trauma contuso cerrado de tórax. 

    RELACIONADAS

    Según reportes, el hecho se produjo en medio de una discusión entre el agresor y una adolescente de 14 años, hermana de la víctima. Ambos menores son hijos de Virginia Sangier, de nacionalidad haitiana.

    Durante el altercado, el hombre habría tomado un tubo con el que agredió inicialmente a la adolescente y posteriormente al bebé, quien se encontraba acostado al momento del ataque.

    Tras cometer el hecho, Melelis huyó hacia una zona boscosa cercana a la vivienda, lo que impidió su captura inmediata.

    Operativos 

    Agentes policiales realizaron operativos en el área sin lograr localizarlo, por lo que continúa prófugo.

    • Una fuente vinculada a la investigación informó que la madre del bebé, la adolescente agredida y otros niños fueron trasladados a un centro de protección, donde reciben atención psicológica y acompañamiento de un equipo multidisciplinario, como parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.