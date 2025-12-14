La mañana de este domingo falleció María Mercedes Arias Amador, de 63 años, la vecina que resultó gravemente herida durante la balacera ocurrida la noche del pasado jueves en el sector Villa Duarte, Santo Domingo Este.

El Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras confirmó el deceso de la mujer, quien permaneció dos días ingresada en la unidad de cuidados intensivos, tras recibir dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el abdomen.

El director del centro, doctor César Roque, informó que Arias Amador presentaba el cuadro más crítico entre los heridos, debido a los severos daños ocasionados por los proyectiles.

Según explicó, lo disparos perforaron el estómago, intestino delgado e intestino grueso, provocando además la pérdida del riñón derecho y de la mitad del hígado.

"Fue intervenida quirúrgicamente durante la noche del suceso, pero su estado de salud se mantuvo sumamente delicado", detalló.

La balacera, ocurrida la noche del jueves, también cobró la vida de un niño de 10 años y dejó a su madre herida.

Investigación en curso

El centro de salud informó que la madre del niño Marie Benítez Rodne se encuentra estable y se prepara para ser sometida a un procedimiento quirúrgico.

Las autoridades continúan investigando pero hasta el momento no hay nadie apresado por el incidente registrado.

La Policía Nacional no ha aportado nueva información sobre las investigaciones en curso este domingo.