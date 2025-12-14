Familiares de adolescente muerto por compañero en Santiago realizan vigilia para exigir justicia

Con fotografía y velas en mano, familiares y allegados de un adolescente asesinado realizan una vigilia en el sector El Ingenio, en Santiago exigiendo justicia. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares y allegados de Noelbin Jeremías Cabrera, de 14 años, realizaron este domingo una vigilia en el sector El Ingenio, en Santiago, para exigir justicia por la muerte del adolescente, ocurrida el viernes 28 de noviembre a la salida del centro educativo Simón Luciano Antonio Castillo.

Durante la actividad, los parientes caminaron con velas encendidas hasta la autopista Joaquín Balaguer, próximo al lugar donde el menor fue ultimado por otro adolescente, como forma de reclamo público para que las autoridades profundicen las investigaciones y se identifique a otros menores que presuntamente habrían participado en el hecho.

Familia reclama respuestas del Ministerio Público

Los familiares expresaron su inconformidad por lo que califican como falta de información oficial sobre el proceso judicial y exigieron que se esclarezca completamente lo ocurrido.

"Solo queremos justicia. No fue un animal, fue un niño. Queremos respuestas claras y que se presenten las pruebas de todo lo que pasó, tanto en la escuela como fuera de ella", expresó un pariente de la víctima durante la vigilia.

Otra familiar manifestó el impacto emocional que ha dejado la pérdida, "esto duele en el alma. La muerte de mi hijo no puede quedar así. Queremos que se cumpla la justicia", afirmó entre lágrimas.

Exigen sanciones y revisión de la ley

Durante la manifestación, algunos participantes reclamaron que se revise la legislación aplicable a menores en conflicto con la ley.

"Si tienen el valor de quitarle la vida a un niño sano e inocente, entonces deben responder ante la justicia. Pedimos que se revisen las leyes", expresó otro de los parientes.

Abogada acompaña a la familia

La abogada Teresa Morel Mora, del Núcleo de Apoyo a la Mujer, explicó que acompaña a la familia por tratarse de un hogar humilde que necesita respaldo legal y social.

"Estamos aquí apoyando a la familia de Noelbin para que la justicia haga su trabajo y para que hechos como este no se repitan. Las escuelas y las autoridades deben reforzar la prevención", sostuvo.

Indicó que el proceso judicial contra el adolescente imputado aún se encuentra en fase de investigación, aunque ya fue dictada una medida de coerción consistente en tres meses de internamiento en un centro para menores en conflicto con la ley.

Presunta participación de otros menores

Morel Mora confirmó que se investiga la posible participación de al menos otros dos adolescentes en el hecho.

"Estamos trabajando junto a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, aportando la información necesaria para que, si hubo otros involucrados, también respondan ante la justicia", aseguró.

Los familiares reiteraron que mantendrán sus reclamos hasta que el caso sea totalmente esclarecido y se establezcan responsabilidades.