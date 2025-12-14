"Lo único que yo tenía me lo quitaron": hijo llora a su madre muerta por balacera en Villa Duarte

María Mercedes Arias Amador, de 63 años, murió tras permanecer dos días ingresada en el hospital Darío Contreras, luego de resultar herida en una balacera ocurrida en el sector en Villa Duarte la ( DIARIO LIBRE/SAMIR MATEO )

Jordan Ozuna permanecía parado a las afueras del Hospital Traumatológico Darío Contreras. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada parecía lejos, como si aún no terminara de entender lo que acaba de ocurrir. "Tu madre ya no está aquí, está en el Inacif", le dijo un personal del centro derrumbándose todo su mundo.

María Mercedes Arias Amador, de 63 años, murió tras permanecer dos días ingresada luego de resultar herida en una balacera ocurrida en el sector en Villa Duarte, en un hecho que -según coinciden vecinos y familiares- no iba dirigido contra ella, sino que se trató de una confusión vinculada a una supuesta pelea por un punto de drogas.

Para este hijo, su progenitora, a quien describe como "una mujer buena, trabajadora, ama de casa y servicial", solo fue víctima de un abuso por el que pide justicia. "Lo único que yo tenía me lo quitaron", dijo con la voz baja, entre el dolor y la tristeza.

¿Cómo ocurrió la balacera en Villa Duarte?

La noche del jueves 11 de diciembre, dos hombres encapuchados se desmontaron de una yipeta negra y comenzaron a disparar frente a la cafetería 'El Guillao´, en la calle La Victoria del referido sector.

Los tiros alcanzaron a varias personas que se encontraban en el lugar, incluyendo a María, quien batalló por su vida, pero no lo logró. "Yo quiero que se haga justicia, a mi mamá la mataron, le dieron dos disparos, uno en la barriga y otro en el pecho", reclamó.

Jordan Ozuma, hijo de María Mercedes, pide justicia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Mercedes fue trasladada de urgencia al Hospital Darío Contreras conel estado más crítico junto a otros heridos. Entre ellos, un niño de 10 años, Josué Rodne, quien perdió la vida el mismo día del hecho.

Los disparos le perforaron el estómago y los intestinos a María, provocaron la pérdida de un riñón y comprometieron parte del hígado, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció dos días después.

Acciones de las autoridades e investigaciones

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones, aunque hasta el momento no se han producido arrestos.

De acuerdo con el informe preliminar, los atacantes dispararon en varias direcciones sin medir consecuencias.

En la escena del crimen fueron recolectados nueve casquillos calibre .45 y uno de 9 milímetros, los cuales serán sometidos a análisis balísticos para determinar su procedencia.