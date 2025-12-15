Un talento en el béisbol que se esfumó en una balacera

La comunidad de Villa Duarte está consternada por la muerte del niño prospecto Josué Rodne. ( FUENTE EXTERNA/IMAGEN ILUSTRATIVA )

Josué Rodne, de apenas 10 años, era visto como un futuro prospecto de Grandes Ligas en el humilde sector de La Victoria, en Villa Duarte, Santo Domingo Este.

Su uniforme de pelota, manchado por el polvo del play, más que ropa representaba un sueño que, según su entrenador, Franklin Guerrero, ya perfilaba una posible firma profesional a los 14 años.

Cada tarde, su madre lo esperaba en el pequeño puesto de paletera que instalaba en la calle. Josué llegó como siempre, pero esta vez el momento se sintió distinto, la abrazó con esa ternura que solo un hijo puede dar. El abrazo fue breve, pero lleno de cariño.

Se separaron apenas unos pasos, lo suficiente para que ella lo viera todavía... y en ese cortísimo lapso, aparecieron varios hombres encapuchados, llegaron al lugar y sin mediar palabras, comenzaron a disparar contra él y otras personas.

La balacera afectó a tres personas más incluyendo la madre de Josué, que será sometida a cirugía.

Ayer la Policía arrestó a Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, quien supuestamente cedió la yipeta en que se movilizaron los que realizaron el tiroteo, y persigue a otros tres.

Un día después del hecho fueron visto agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la zona.

Ante la visita, surgieron murmuraciones sobre que los individuos se confundieron al llevar a cabo una agresión por un punto de drogas.